بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم لقطة الحرم 

الرياض (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم لقطة الحرم، قائلا إن لقطة الحرم إذا كانت مبلغ بسيط لا يلتفت إليه، فمن وجدها إما أن يترك هذا المبلغ أو أن يأخذه أو يتصدق به عن صاحبه.
وأضاف " السليمان " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي " المذاع على قناة السعودية:" المبالغ البسيطة لا تحتاج لتعريف ".
وأشار " السليمان ":" الأشياء التي يتركها الناس في الأماكن التي يعرف أن صاحبها لا يحتاج إليها فلا حرج عليه أن يأخذه ما دام يحتاجها، فالبعض يترك بعض الأشياء إما نسيانا منهم أو ربما لا يحتاجوا إليها ".