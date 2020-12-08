بالفيديو.. وزير التعليم يتحدث عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن الوزارة لم تحدد حتى هذه اللحظة آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني.
وأوضح " آل الشيخ ":" سوف تحدد في الأيام القادمة قرار الدراسة عن بُعد أو حضورياً من خلال لجنة مشتركة مع وزارة الصحة ".
وكان وزير التعليم أشار إلى أهمية البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة كواجهة للتواصل مع الجمهور، ومصدر للمعلومات، ومرجع للباحثين والمهتمين في التعليم بقطاعيه العام والجامعي.
وأبان آل الشيخ أن البوابة تساهم في توفير الخدمات المقدمة للمستفيدين، والتفاعل معهم من خلال قنوات تعزز المشاركة والاتصال للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.