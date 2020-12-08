"النمر" يوجه نصيحة هامة لكبار السن حول الكمادات الحارة 

علي القحطاني (صدى):
وجه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصيحة هامة لكبار السن حول الكمادات الحارة.
وقال " النمر ":" استخدام الكمادات الحارة لفترات طويلة لألآم الظهر لا تناسب كبير سن الذي يتناول مسيلات الدم مثل الوارفارين أو مايكافئه ".
وكان " النمر " حث على ضرورة الاعتناء بتدفئة كبار السن جيدًا في الشتاء خاصةً من يعانون مرض الضغط
وشدد:" لابد من الاعتناء بتدفئة كبار السن جيدًا في الشتاء خاصةً من يعانون مرض الضغط، لأن الآم المفاصل والعضلات تزداد مع البرد وبالتالي ترفع الضغط الذي كان مستقرًا من قبل "، مضيفا:" قالت العرب إذا جاء الشتاءُ فأدفئوني، فإن الشيخَ يضنيه الشتاءُ ".