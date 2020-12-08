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"النمر" يوجه نصيحة هامة لكبار السن حول الكمادات الحارة 

Time منذ 29 دقيقة
Views 1492
"النمر" يوجه نصيحة هامة لكبار السن حول الكمادات الحارة 

علي القحطاني (صدى):
وجه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، نصيحة هامة لكبار السن حول الكمادات الحارة.

وقال " النمر ":" استخدام الكمادات الحارة لفترات طويلة لألآم الظهر لا تناسب كبير سن الذي يتناول مسيلات الدم مثل الوارفارين أو مايكافئه ".

وكان " النمر " حث على ضرورة الاعتناء بتدفئة كبار السن جيدًا في الشتاء خاصةً من يعانون مرض الضغط

وشدد:" لابد من الاعتناء بتدفئة كبار السن جيدًا في الشتاء خاصةً من يعانون مرض الضغط، لأن الآم المفاصل والعضلات تزداد مع البرد وبالتالي ترفع الضغط الذي كان مستقرًا من قبل "، مضيفا:" قالت العرب إذا جاء الشتاءُ فأدفئوني، فإن الشيخَ يضنيه الشتاءُ ".

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أحدث التعليقات

القرشي
أفا ياذا العلم كيف يا معالي الوزير تقول حتى ألأن لم تقرروا عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني. وإنت طلعت في كذا تصريح قبل إكتشاف اللقاح ألأخير بأن التعليم عن بعد سيستمر حتى نهاية العام الدراسي !!! وألأن تقول لم تقرروا بعد والله تصريح غريب عجيب صادر من وزير تعليم .
عدو الخونة
انت الحقد معمي بصرك وبصيرتك شغل العيون اللي خلقها لك الله وفكر بالدماغ اللي فوق رقبتك شوف ايش كان ردي قبل تطلق شحنات حقدك الاعمى لكن ما هي غريبة عليك وانت تبيع الكذب وتشتري الباطل لاجل تنفخ كرشك وتملا جيوبك بالسحت اذا كان ولاة الامر اللي امرك الله ورسوله بطاعتهم قاعد تناكفهم وتروج الاكاذيب لاجل تحرض عليهم فما عساك يابغل قطر تقول لمواطن عادي من تشتمني انت سواء بمعرفك هذا او في باقي معرفاتك او باقي جوقتك من سلق الشبك... من تشتموني اعرف اني على الطريق الصحيح
واحد من الشعب
والسومة مصاب واللا غير مصاب ؟ الله يشفيه وكل مريض مسلم
عدو الخونة
سبحان الله فانه لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه بالامس شاهدنا ابراهيم منير وجوقة الاخونجية كل حسب بلده يقدمون مذلتهم والحادهم في دين الله في مجلس العموم البريطاني للملكة حامية الكنيسة باقرارهم بحرية الاديان وحرية الشذوذ الجنسي بينما نشاهد اليوم رئيس فرنسا يعتذر عند السيسي لكل المسلمين الارض لله يورثها من يشاء من عباده ولا زال يوجد من يريد ان يهلك عن بينة
مساعد
اذا تكلم المواطن وانتقد كثرة البطالة وصف بالخائن والعميل لازم يمدح فقط

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