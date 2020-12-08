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النيابة العامة تحذر من حيازة أكثر من بطاقة شخصية وتوضح العقوبة

Time منذ 38 دقيقة
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النيابة العامة تحذر من حيازة أكثر من بطاقة شخصية وتوضح العقوبة

الرياض (صدى):
وجهت النيابة العامة تحذير من حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة ودفتر عائلة واحد أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير.

وقالت النيابة العامة إن الحماية الجنائية تُعزز أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي بما يمكّنه من ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهها.

وأوضحت أنه وفقًا لمواد نظام الأحوال المدنية فإنه لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.

وأشارت إلى أنه بحسب المادة 79 من نظام الأحوال المدنية فإنه يعاقب من يخالف ذلك بعقوبة السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، أوغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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أحدث التعليقات

القرشي
أفا ياذا العلم كيف يا معالي الوزير تقول حتى ألأن لم تقرروا عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني. وإنت طلعت في كذا تصريح قبل إكتشاف اللقاح ألأخير بأن التعليم عن بعد سيستمر حتى نهاية العام الدراسي !!! وألأن تقول لم تقرروا بعد والله تصريح غريب عجيب صادر من وزير تعليم .
عدو الخونة
انت الحقد معمي بصرك وبصيرتك شغل العيون اللي خلقها لك الله وفكر بالدماغ اللي فوق رقبتك شوف ايش كان ردي قبل تطلق شحنات حقدك الاعمى لكن ما هي غريبة عليك وانت تبيع الكذب وتشتري الباطل لاجل تنفخ كرشك وتملا جيوبك بالسحت اذا كان ولاة الامر اللي امرك الله ورسوله بطاعتهم قاعد تناكفهم وتروج الاكاذيب لاجل تحرض عليهم فما عساك يابغل قطر تقول لمواطن عادي من تشتمني انت سواء بمعرفك هذا او في باقي معرفاتك او باقي جوقتك من سلق الشبك... من تشتموني اعرف اني على الطريق الصحيح
واحد من الشعب
والسومة مصاب واللا غير مصاب ؟ الله يشفيه وكل مريض مسلم
عدو الخونة
سبحان الله فانه لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه بالامس شاهدنا ابراهيم منير وجوقة الاخونجية كل حسب بلده يقدمون مذلتهم والحادهم في دين الله في مجلس العموم البريطاني للملكة حامية الكنيسة باقرارهم بحرية الاديان وحرية الشذوذ الجنسي بينما نشاهد اليوم رئيس فرنسا يعتذر عند السيسي لكل المسلمين الارض لله يورثها من يشاء من عباده ولا زال يوجد من يريد ان يهلك عن بينة
مساعد
اذا تكلم المواطن وانتقد كثرة البطالة وصف بالخائن والعميل لازم يمدح فقط

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