تصريح صادم من " الصحة العالمية " بشأن التطعيم الإجباري ضد كورونا 

وكالات (صدى):
عارضت منظمة الصحة العالمية، فرض بعض الحكومات تطعيمًا إجباريًا، ضد فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبها، أوضحت رئيسة إدارة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، أن المنظمة لا تعتبر التطعيم الإجباري توجهاً سليماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلقاحات مضادة لجائحة كورونا، لافتا إلى أنه من الأفضل " تشجيع المواطنين على التطعيم وتسهيل الاستفادة من التلقيح دون متطلبات ".
وأشارت " أوبراين " إلى أن المنظمة ليست على علم بوجود أي دولة تتجه نحو فرض التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مواطنيها، ولكن من المرجح أن تفرض بعض المستشفيات على العاملين فيها الخضوع للتلقيح من أجل ضمان سلامة المرضى.
وطالبت الصحة العالمية، بضرورة إتاحة المعلومات عن اللقاح، بدلًا من جعل التطعيم إجباريًا، مشيرة إلى أمثلة سابقة لحملات تطعيم إجبارية جاءت بنتائج عكسية، حيث امتنع عن التطعيم عدد أكبر من المتوقع.
وتابعت أن تنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا يعود إلى الحكومات، مشددة على أن جعل التلقيح إجبارياً لاكتساب المناعة ضد الفيروس يعد طريقة خاطئة للتطعيم الجماعي.