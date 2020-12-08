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تصريح صادم من " الصحة العالمية " بشأن التطعيم الإجباري ضد كورونا 

Time منذ 44 دقيقة
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تصريح صادم من " الصحة العالمية " بشأن التطعيم الإجباري ضد كورونا 

وكالات (صدى):
عارضت منظمة الصحة العالمية، فرض بعض الحكومات تطعيمًا إجباريًا، ضد فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة إدارة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، أن المنظمة لا تعتبر التطعيم الإجباري توجهاً سليماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلقاحات مضادة لجائحة كورونا، لافتا إلى أنه من الأفضل " تشجيع المواطنين على التطعيم وتسهيل الاستفادة من التلقيح دون متطلبات ".

وأشارت " أوبراين " إلى أن المنظمة ليست على علم بوجود أي دولة تتجه نحو فرض التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا على مواطنيها، ولكن من المرجح أن تفرض بعض المستشفيات على العاملين فيها الخضوع للتلقيح من أجل ضمان سلامة المرضى.

وطالبت الصحة العالمية، بضرورة إتاحة المعلومات عن اللقاح، بدلًا من جعل التطعيم إجباريًا، مشيرة إلى أمثلة سابقة لحملات تطعيم إجبارية جاءت بنتائج عكسية، حيث امتنع عن التطعيم عدد أكبر من المتوقع.

وتابعت أن تنفيذ حملات التطعيم ضد فيروس كورونا يعود إلى الحكومات، مشددة على أن جعل التلقيح إجبارياً لاكتساب المناعة ضد الفيروس يعد طريقة خاطئة للتطعيم الجماعي.

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أحدث التعليقات

القرشي
أفا ياذا العلم كيف يا معالي الوزير تقول حتى ألأن لم تقرروا عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني. وإنت طلعت في كذا تصريح قبل إكتشاف اللقاح ألأخير بأن التعليم عن بعد سيستمر حتى نهاية العام الدراسي !!! وألأن تقول لم تقرروا بعد والله تصريح غريب عجيب صادر من وزير تعليم .
عدو الخونة
انت الحقد معمي بصرك وبصيرتك شغل العيون اللي خلقها لك الله وفكر بالدماغ اللي فوق رقبتك شوف ايش كان ردي قبل تطلق شحنات حقدك الاعمى لكن ما هي غريبة عليك وانت تبيع الكذب وتشتري الباطل لاجل تنفخ كرشك وتملا جيوبك بالسحت اذا كان ولاة الامر اللي امرك الله ورسوله بطاعتهم قاعد تناكفهم وتروج الاكاذيب لاجل تحرض عليهم فما عساك يابغل قطر تقول لمواطن عادي من تشتمني انت سواء بمعرفك هذا او في باقي معرفاتك او باقي جوقتك من سلق الشبك... من تشتموني اعرف اني على الطريق الصحيح
واحد من الشعب
والسومة مصاب واللا غير مصاب ؟ الله يشفيه وكل مريض مسلم
عدو الخونة
سبحان الله فانه لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه بالامس شاهدنا ابراهيم منير وجوقة الاخونجية كل حسب بلده يقدمون مذلتهم والحادهم في دين الله في مجلس العموم البريطاني للملكة حامية الكنيسة باقرارهم بحرية الاديان وحرية الشذوذ الجنسي بينما نشاهد اليوم رئيس فرنسا يعتذر عند السيسي لكل المسلمين الارض لله يورثها من يشاء من عباده ولا زال يوجد من يريد ان يهلك عن بينة
مساعد
اذا تكلم المواطن وانتقد كثرة البطالة وصف بالخائن والعميل لازم يمدح فقط

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