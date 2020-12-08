بالفيديو.. رد تاريخي لـ السيسي على صحفي فرنسي بشأن قضية السجناء السياسيين

القاهرة (صدى):
نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مقطع فيديو للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ورده على سؤال من صحفي فرنسي حول قضية الحريات والسجناء السياسيين في مصر، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وقال السيسي "اهتمامكم في هذا الأمر، أمر يعني وكأننا نقدم وكأننا لا نحترم الناس وعنيفين شرسين مستبدين والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق أنكوا تتكلموا فيه لا يليق أن تقدمونا به لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، لأن الدولة المصرية اللي فيه أكثر من 65 مليون شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله هذا أمر انتهى مش موجود، أنا مطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف بقاله أكثر من 90 سنة موجود في مصر واستطاع خلال هذه المدة أن يعمل مش قواعد بقا في مصر بل قواعد في العالم كله.. ".
وأضاف:" إذا كنتم تتكلموا على أنكم تعانون هنا في فرنسا أحيانا من التطرف فهذا جزء من الأفكار التي تم نقلها لبعض التابعين لهم هنا في فرنسا وفي أوروبا يمكن، أنا مطالب أن أحمي الـ100 مليون.. كنت أتمنى من الاي بيسأل السؤال يقول لي أخبار ليبيا إيه؟ وأخبار العراق إيه؟ وأخبار سوريا إيه؟ وأخبار اليمن إيه؟ وأخبار لبنان إيه؟ وأخبار أفغانستان إيه؟ وأخبار باكستان إيه؟ إحنا معندناش أي حاجة نخاف منها أو نحرج منها نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل شعبها في ظروف في منهى القسوة في منطقة شديدة الاضطراب".
وتفاعل تركي آل الشيخ مع مقطع الفيديو قائلا:" رد تاريخي من قائد بطل جاء في ظروف صعبة وقاد السفينة إلى بر الأمان ".