الدويش يطقطق على قرار جديد لفيتوريا: "تصريحه البارحة أرهقه فلازم يريح" 

ماجد محمد (صدى):
اتخذ المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، قرارًا، قبل مواجهة فريقه أمام نظيره الأهلي، السبت المقبل، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومنح " فيتوريا "، راحة للاعبي الفريق من التدريبات، مساء اليوم الثلاثاء، على أن يعاود الفريق تدريباته الجماعية يوم غدٍ الأربعاء استعداداً للقاء الأهلي المقبل.
وكان النصر احتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، حصدها الفريق من فوز وتعادل وحيد بينما تلقى 5 هزائم.
ومن جانبه، علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على منح " فيتوريا " راحة للاعبي النصر اليوم الثلاثاء، قائلا:"فيتوريا راحة اليوم ".
وسخر " الدويش " من فيتوريا، قائلا:" تصريحه البارحة كان طويلًا فأرهقه فلازم يريّح يوم ولو ما قطعوه كان ريّح يومين ".