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الدويش يطقطق على قرار جديد لفيتوريا: "تصريحه البارحة أرهقه فلازم يريح" 

Time منذ ساعة
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الدويش يطقطق على قرار جديد لفيتوريا: "تصريحه البارحة أرهقه فلازم يريح" 

ماجد محمد (صدى):
اتخذ المدير الفني لنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، قرارًا، قبل مواجهة فريقه أمام نظيره الأهلي، السبت المقبل، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنح " فيتوريا "، راحة للاعبي الفريق من التدريبات، مساء اليوم الثلاثاء، على أن يعاود الفريق تدريباته الجماعية يوم غدٍ الأربعاء استعداداً للقاء الأهلي المقبل.

وكان النصر احتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، حصدها الفريق من فوز وتعادل وحيد بينما تلقى 5 هزائم.

ومن جانبه، علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على منح " فيتوريا " راحة للاعبي النصر اليوم الثلاثاء، قائلا:"فيتوريا راحة اليوم ".

وسخر " الدويش " من فيتوريا، قائلا:" تصريحه البارحة كان طويلًا فأرهقه فلازم يريّح يوم ولو ما قطعوه كان ريّح يومين ".

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أحدث التعليقات

القرشي
أفا ياذا العلم كيف يا معالي الوزير تقول حتى ألأن لم تقرروا عن آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني. وإنت طلعت في كذا تصريح قبل إكتشاف اللقاح ألأخير بأن التعليم عن بعد سيستمر حتى نهاية العام الدراسي !!! وألأن تقول لم تقرروا بعد والله تصريح غريب عجيب صادر من وزير تعليم .
عدو الخونة
انت الحقد معمي بصرك وبصيرتك شغل العيون اللي خلقها لك الله وفكر بالدماغ اللي فوق رقبتك شوف ايش كان ردي قبل تطلق شحنات حقدك الاعمى لكن ما هي غريبة عليك وانت تبيع الكذب وتشتري الباطل لاجل تنفخ كرشك وتملا جيوبك بالسحت اذا كان ولاة الامر اللي امرك الله ورسوله بطاعتهم قاعد تناكفهم وتروج الاكاذيب لاجل تحرض عليهم فما عساك يابغل قطر تقول لمواطن عادي من تشتمني انت سواء بمعرفك هذا او في باقي معرفاتك او باقي جوقتك من سلق الشبك... من تشتموني اعرف اني على الطريق الصحيح
واحد من الشعب
والسومة مصاب واللا غير مصاب ؟ الله يشفيه وكل مريض مسلم
عدو الخونة
سبحان الله فانه لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه بالامس شاهدنا ابراهيم منير وجوقة الاخونجية كل حسب بلده يقدمون مذلتهم والحادهم في دين الله في مجلس العموم البريطاني للملكة حامية الكنيسة باقرارهم بحرية الاديان وحرية الشذوذ الجنسي بينما نشاهد اليوم رئيس فرنسا يعتذر عند السيسي لكل المسلمين الارض لله يورثها من يشاء من عباده ولا زال يوجد من يريد ان يهلك عن بينة
مساعد
اذا تكلم المواطن وانتقد كثرة البطالة وصف بالخائن والعميل لازم يمدح فقط

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