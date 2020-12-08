بالفيديو.. معلم يوضح كيفية تنظيم الوقت للطلبة في فترة الاختبارات 

الرياض (صدى):
أوضح المعلم متعب الغامدي من المنطقة الشرقية، كيفية تنظيم الوقت للطلبة في فترة الاختبارات.
وأضاف " الغامدي " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" يجب على الطالب أن يهيئ المكان لنفسه أثناء الاختبارات، والبعد عن الضجيج والضوضاء والإضاءة المشعة والتقليل من الزيارات العائلية خلال هذه الفترة المحدودة التي سيتجاوزها الطالب ".
وأشار " الغامدي ":" وزارة التعليم رسمت إستراتيجية رائعة في معرفة إدارة الاختبارات، حيث جعلت للمرحلة المتوسطة 10 أسئلة تقدم في مدة لا تتجاوز ال 20 دقيقة، بينما جعلت لطلاب المرحلة الثانوية 20 سؤالا تقدم في مدة لا تتجاوز 40 دقيقة ".
وتابع أن الاختبارات في الأسبوع 17 و 18، مبينا:" تظهر النتائج خلال آخر يوم اختبار يحضره الطالب ".