النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة النقل عن توفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق في المملكة عبر تمهير.
وأوضحت الوزارة أن الشواغر التدريبية في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الجوف.
وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل ععلى درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير فيما لوق في تخصص مناسب، والا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص،. وان تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على اي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون قد إستفاد من برنامج تمهير سابقا.