الأعداد السابقة للصحيفة

النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق

Time منذ ساعة
Views 1500
النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة النقل عن توفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق في المملكة عبر تمهير.

وأوضحت الوزارة أن الشواغر التدريبية في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الجوف.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل ععلى درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير فيما لوق في تخصص مناسب، والا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص،. وان تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على اي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون قد إستفاد من برنامج تمهير سابقا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه .. ومحموأه أوي ..
صالح
زي ماقلت الجهات المسؤلة لاهية ولاهمها المواطن، اخر اهتمامها المواطن المشكلة الكل يطبل وينافق محدٍ قادر يتجرأ يقول الحقيقة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
عبدالله
رحمهم الله جميعاً واسكنهم فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

أخر الأخبار

امرأة غاضبة تضرب موظفة مطعم
امرأة غاضبة تضرب موظفة مطعم
Time منذ 18 دقيقة Views 258
فتاة تنتقم من صديقها بدهسه بالسيارة
فتاة تنتقم من صديقها بدهسه بالسيارة
Time منذ 18 دقيقة Views 247
النوم سلطان
النوم سلطان
Time منذ 19 دقيقة Views 247
بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ زوجته بهدية ثمينة في عيد زواجهما
بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ زوجته بهدية ثمينة في عيد زواجهما
Time منذ 41 دقيقة Views 560
"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 
"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 
Time منذ 46 دقيقة Views 1286
ظهور نتائج فحص كورونا للاعبي الأهلي قبل مواجهة النصر 
ظهور نتائج فحص كورونا للاعبي الأهلي قبل مواجهة النصر 
Time منذ 57 دقيقة Views 1949
النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق
النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1500
بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار
بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار
Time منذ ساعة Views 1575
بالفيديو.. مهندس زراعي يكشف عن فوائد مذهلة للشاي الأزرق
بالفيديو.. مهندس زراعي يكشف عن فوائد مذهلة للشاي الأزرق
Time منذ ساعة Views 1383
"الجوازات" توضح العواقب المترتبة على تخلف المقيم عن الخروج النهائي
"الجوازات" توضح العواقب المترتبة على تخلف المقيم عن الخروج النهائي
Time منذ ساعة Views 1635