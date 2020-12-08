"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 

علي القحطاني (صدى):
باشر الدفاع المدني بالخفجي بلاغاً عن خسف أرضي غرب قصير الطيار، حيث تم اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وكان خسف أرضي مرعب ظهر في منطقة صحراوية بالخفجي، والتي يبلغ قطرها نحو 20 مترًا.
ووثق أحد المواطنين مقطع فيديو وهو يتجول في منطقة بالخفجي، ويرصد ظهور الخسف الأرضي، محذرًا مرتادي المنطقة من السقوط فيها بقوله:" انتبهوا يا الربع ".
يذكر أن الخسف الأرضي يظهر نتيجة انهيارات التربة في الأرض بسبب السيول والأمطار الغزيرة، والتي قد تتسبب في حوادث مميتة.