الأعداد السابقة للصحيفة

"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 

Time منذ 46 دقيقة
Views 1286
"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 

علي القحطاني (صدى):
باشر الدفاع المدني بالخفجي بلاغاً عن خسف أرضي غرب قصير الطيار، حيث تم اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة بالموقع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكان خسف أرضي مرعب ظهر في منطقة صحراوية بالخفجي، والتي يبلغ قطرها نحو 20 مترًا.

ووثق أحد المواطنين مقطع فيديو وهو يتجول في منطقة بالخفجي، ويرصد ظهور الخسف الأرضي، محذرًا مرتادي المنطقة من السقوط فيها بقوله:" انتبهوا يا الربع ".

يذكر أن الخسف الأرضي يظهر نتيجة انهيارات التربة في الأرض بسبب السيول والأمطار الغزيرة، والتي قد تتسبب في حوادث مميتة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه .. ومحموأه أوي ..
صالح
زي ماقلت الجهات المسؤلة لاهية ولاهمها المواطن، اخر اهتمامها المواطن المشكلة الكل يطبل وينافق محدٍ قادر يتجرأ يقول الحقيقة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
عبدالله
رحمهم الله جميعاً واسكنهم فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

أخر الأخبار

امرأة غاضبة تضرب موظفة مطعم
امرأة غاضبة تضرب موظفة مطعم
Time منذ 18 دقيقة Views 258
فتاة تنتقم من صديقها بدهسه بالسيارة
فتاة تنتقم من صديقها بدهسه بالسيارة
Time منذ 18 دقيقة Views 247
النوم سلطان
النوم سلطان
Time منذ 19 دقيقة Views 247
بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ زوجته بهدية ثمينة في عيد زواجهما
بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ زوجته بهدية ثمينة في عيد زواجهما
Time منذ 41 دقيقة Views 560
"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 
"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 
Time منذ 46 دقيقة Views 1286
ظهور نتائج فحص كورونا للاعبي الأهلي قبل مواجهة النصر 
ظهور نتائج فحص كورونا للاعبي الأهلي قبل مواجهة النصر 
Time منذ 57 دقيقة Views 1949
النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق
النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1497
بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار
بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار
Time منذ ساعة Views 1575
بالفيديو.. مهندس زراعي يكشف عن فوائد مذهلة للشاي الأزرق
بالفيديو.. مهندس زراعي يكشف عن فوائد مذهلة للشاي الأزرق
Time منذ ساعة Views 1383
"الجوازات" توضح العواقب المترتبة على تخلف المقيم عن الخروج النهائي
"الجوازات" توضح العواقب المترتبة على تخلف المقيم عن الخروج النهائي
Time منذ ساعة Views 1635