بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند لحظة دخول المياه في الدحول، حيث أنها تشرب المياه ولا ترتوي في إشارة إلى قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.
وأوضح المسند الدحول تشرب ولا تُروى، وهي أفضل آلية طبيعية لحصد وصيد الأمطار، وخزنها في متكونات جوفية أرضية، عوضًا عن تبخرها في الهواء.
يذكر أن الدحل وهو فتحة طبيعية في الأرض، يمكن للإنسان الدخول منها والسير بطرق متعرجة ومنحدرة تضيق وتتسع وتصل غالبًا إلى مياه، وتنتشر الدحول في مناطق من الجزيرة العربية أشهرها دحول الصمان التي تضم دحل أبا الجرفان ودحل أبا السيقان ودحل أبا الضيان وغيرها من عشرات.