الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار

Time منذ ساعة
Views 1575
Comment 2
بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند لحظة دخول المياه في الدحول، حيث أنها تشرب المياه ولا ترتوي في إشارة إلى قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

وأوضح المسند الدحول تشرب ولا تُروى، وهي أفضل آلية طبيعية لحصد وصيد الأمطار، وخزنها في متكونات جوفية أرضية، عوضًا عن تبخرها في الهواء.

يذكر أن الدحل وهو فتحة طبيعية في الأرض، يمكن للإنسان الدخول منها والسير بطرق متعرجة ومنحدرة تضيق وتتسع وتصل غالبًا إلى مياه، وتنتشر الدحول في مناطق من الجزيرة العربية أشهرها دحول الصمان التي تضم دحل أبا الجرفان ودحل أبا السيقان ودحل أبا الضيان وغيرها من عشرات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه .. ومحموأه أوي ..
صالح
زي ماقلت الجهات المسؤلة لاهية ولاهمها المواطن، اخر اهتمامها المواطن المشكلة الكل يطبل وينافق محدٍ قادر يتجرأ يقول الحقيقة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
عبدالله
رحمهم الله جميعاً واسكنهم فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

أخر الأخبار

امرأة غاضبة تضرب موظفة مطعم
امرأة غاضبة تضرب موظفة مطعم
Time منذ 18 دقيقة Views 258
فتاة تنتقم من صديقها بدهسه بالسيارة
فتاة تنتقم من صديقها بدهسه بالسيارة
Time منذ 18 دقيقة Views 247
النوم سلطان
النوم سلطان
Time منذ 19 دقيقة Views 242
بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ زوجته بهدية ثمينة في عيد زواجهما
بالفيديو.. محمد رمضان يفاجئ زوجته بهدية ثمينة في عيد زواجهما
Time منذ 41 دقيقة Views 555
"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 
"مدني الخفجي" يباشر خسف أرضي 
Time منذ 46 دقيقة Views 1285
ظهور نتائج فحص كورونا للاعبي الأهلي قبل مواجهة النصر 
ظهور نتائج فحص كورونا للاعبي الأهلي قبل مواجهة النصر 
Time منذ 56 دقيقة Views 1944
النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق
النقل يوفر 57 فرصة تدريبية شاغرة بعدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1497
بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار
بالفيديو.. المسند يكشف عن آلية طبيعية لتخزين مياه الأمطار
Time منذ ساعة Views 1575
بالفيديو.. مهندس زراعي يكشف عن فوائد مذهلة للشاي الأزرق
بالفيديو.. مهندس زراعي يكشف عن فوائد مذهلة للشاي الأزرق
Time منذ ساعة Views 1383
"الجوازات" توضح العواقب المترتبة على تخلف المقيم عن الخروج النهائي
"الجوازات" توضح العواقب المترتبة على تخلف المقيم عن الخروج النهائي
Time منذ ساعة Views 1635