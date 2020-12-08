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هلالي سابق يترأس جانجون الكوري 

Time منذ 17 دقيقة
Views 1180
هلالي سابق يترأس جانجون الكوري 

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي جانجون إف سي الكوري الجنوبي، عن تعيين نجم الهلال السابق، لي يونج بو، في منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

وتولى لي يونج بو منصب الرئيس التنفيذي للنادي الكوري، خلفًا لبارك جونج وان، في ظل لجوء نجم الهلال السابق إلى السلك الإداري، وكانت البداية بدراسة الإدارة الرياضية، عقب اعتزال كرة القدم في 2013.

يذكر أن لي يونج بو، قاد منتخب كوريا إلى نهائيات كأس العالم 2002، قد لعب في صفوف الهلال خلال الفترة بين 2009 و2011، حيث توج بو مع الهلال بلقبي دوري المحترفين وكأس ولي العهد " موسمي 2009/10 و2010/11 "، قبل أن يختتم مسيرته الكروية في فريق فانكوفر وايتكابس.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
لو يعاقب بدفع مبلغ مالي سوف يدفعة النادي عنة هو يعافب صوريا و ليس حقيقي
عبدالله
الحمدلله طيب، افتحوا الرحلات الدوليه مصالحنا تعطلت الهاشتاق شغال من اسبوع ولا حياة لمن تنادي #نطالب_بعودة_الرحلات_الدولية
عبدالله
احسنت!
مشي حالك يارجل الحال من بعضه
عبدالله
افتحوا الرحلات الدوليه مصالحنا تعطلت الهاشتاق شغال من اسبوع ولا حياة لمن تنادي #نطالب_بعودة_الرحلات_الدولية

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