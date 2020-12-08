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سقوط 4 مخالفين تورطوا في جرائم سطو على حظائر المواشي بالرياض

Time منذ ساعة
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سقوط 4 مخالفين تورطوا في جرائم سطو على حظائر المواشي بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة الرياض القبض على 4 أشخاص من مخالفي نظام الإقامة تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على حظائر المواشي.

صَرّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على أربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية (في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو عل حظائر المواشي، والاعتداء على العمالة فيها، وسرقة (184) رأساً من الأغنام، تقدر قيمتها بحوالي (360,000) ريال.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مجرمه .. ومحموأه أوي ..
صالح
زي ماقلت الجهات المسؤلة لاهية ولاهمها المواطن، اخر اهتمامها المواطن المشكلة الكل يطبل وينافق محدٍ قادر يتجرأ يقول الحقيقة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
عبدالله
رحمهم الله جميعاً واسكنهم فسيح جناته
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله العظيم ..

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