الأعداد السابقة للصحيفة

توضيح من "الضمان الصحي" بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الطارئة 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1286
توضيح من "الضمان الصحي" بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الطارئة 

الرياض (صدى):
شدد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، قائلا:" يجب على الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين الإلتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الرجوع لشركات التأمين التي يجب إبلاغها خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة ".

وأضاف:" حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول ".

ومن جهته، دعا ‏مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى ضرورة استقبال الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى " الإنعاش، الطارئة " دون إلزام المستفيدين المؤمن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
لو يعاقب بدفع مبلغ مالي سوف يدفعة النادي عنة هو يعافب صوريا و ليس حقيقي
عبدالله
الحمدلله طيب، افتحوا الرحلات الدوليه مصالحنا تعطلت الهاشتاق شغال من اسبوع ولا حياة لمن تنادي #نطالب_بعودة_الرحلات_الدولية
عبدالله
احسنت!
مشي حالك يارجل الحال من بعضه
عبدالله
افتحوا الرحلات الدوليه مصالحنا تعطلت الهاشتاق شغال من اسبوع ولا حياة لمن تنادي #نطالب_بعودة_الرحلات_الدولية

أخر الأخبار

فنان ولا الحظ ماشي معه !
فنان ولا الحظ ماشي معه !
Time منذ 3 دقائق Views 143
حادث غريب
حادث غريب
Time منذ 4 دقائق Views 122
نهاية الانشغال بالجوال
نهاية الانشغال بالجوال
Time منذ 4 دقائق Views 148
الحصيني يرسم خريطة أجواء الأسبوع القادم
الحصيني يرسم خريطة أجواء الأسبوع القادم
Time منذ 12 دقيقة Views 1333
هلالي سابق يترأس جانجون الكوري 
هلالي سابق يترأس جانجون الكوري 
Time منذ 17 دقيقة Views 1174
توضيح من "الضمان الصحي" بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الطارئة 
توضيح من "الضمان الصحي" بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الطارئة 
Time منذ 21 دقيقة Views 1286
ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة جلادباخ
ريال مدريد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة جلادباخ
Time منذ 27 دقيقة Views 1275
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ 31 دقيقة Views 1365
مواصفات أحدث سيارة تعمل بالغاز الطبيعي من فيات
مواصفات أحدث سيارة تعمل بالغاز الطبيعي من فيات
Time منذ 36 دقيقة Views 1135
ثلاثيني يستغل حاجة الفتيات للعمل ويغتصبهن
ثلاثيني يستغل حاجة الفتيات للعمل ويغتصبهن
Time منذ 47 دقيقة Views 604