توضيح من "الضمان الصحي" بشأن الخدمات العلاجية المقدمة للحالات الطارئة 

الرياض (صدى):
شدد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، قائلا:" يجب على الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين الإلتزام بتقديم الخدمات العلاجية للحالات الطارئة مباشرة دون الرجوع لشركات التأمين التي يجب إبلاغها خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة ".
وأضاف:" حتى لا يسقط حق مقدم الخدمة في التعويض عند تأخره عن الإبلاغ دون عذر مقبول ".
ومن جهته، دعا مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى ضرورة استقبال الحالات الطارئة المصنفة من وزارة الصحة تحت مستوى " الإنعاش، الطارئة " دون إلزام المستفيدين المؤمن لهم بدفع أي تكاليف للخدمات العلاجية، وتقييدها مباشرة على شركات التأمين.