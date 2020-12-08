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برشلونة يحاول خطف نجم تشيلسي في الميركاتو الشتوي

Time منذ ساعة
Views 1694
برشلونة يحاول خطف نجم تشيلسي في الميركاتو الشتوي

وكالات (صدى):
أكدت صحف إسبانية اعتزام برشلونة التعاقد مع نجم جديد في الميركاتو الشتوي الحالي .

وقالت أن برشلونة يفكر في التعاقد مع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي في يناير المقبل ، إلا أن الأزمة المالية للنادي حالياً قد تمنعه حيث يبلغ سعره 15 مليون دولار .

ومن المتوقع أن يفضل برشلونة التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر نجم تشيلسي الإنجليزي نظراً لتناسب قيمة الصفقة مع قدرات برشلونة المالية حالياً .

ويعاني برشلونة من كثرة الإصابات حيث تعرض بيكيه بقطع في الرباط الصليبي ، فضلاً عن غياب صامويل أومتيتي لعدم الجاهزية .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
لو يعاقب بدفع مبلغ مالي سوف يدفعة النادي عنة هو يعافب صوريا و ليس حقيقي
عبدالله
الحمدلله طيب، افتحوا الرحلات الدوليه مصالحنا تعطلت الهاشتاق شغال من اسبوع ولا حياة لمن تنادي #نطالب_بعودة_الرحلات_الدولية
عبدالله
احسنت!
مشي حالك يارجل الحال من بعضه
عبدالله
افتحوا الرحلات الدوليه مصالحنا تعطلت الهاشتاق شغال من اسبوع ولا حياة لمن تنادي #نطالب_بعودة_الرحلات_الدولية

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