برشلونة يحاول خطف نجم تشيلسي في الميركاتو الشتوي

وكالات (صدى):
أكدت صحف إسبانية اعتزام برشلونة التعاقد مع نجم جديد في الميركاتو الشتوي الحالي .
وقالت أن برشلونة يفكر في التعاقد مع إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي في يناير المقبل ، إلا أن الأزمة المالية للنادي حالياً قد تمنعه حيث يبلغ سعره 15 مليون دولار .
ومن المتوقع أن يفضل برشلونة التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر نجم تشيلسي الإنجليزي نظراً لتناسب قيمة الصفقة مع قدرات برشلونة المالية حالياً .
ويعاني برشلونة من كثرة الإصابات حيث تعرض بيكيه بقطع في الرباط الصليبي ، فضلاً عن غياب صامويل أومتيتي لعدم الجاهزية .