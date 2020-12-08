الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. انهيار وزير الصحة البريطاني من البكاء بعد تناول سيدة تسعينية للقاح كورونا

Time منذ 5 دقائق
Views 1182
بالفيديو.. انهيار وزير الصحة البريطاني من البكاء بعد تناول سيدة تسعينية للقاح كورونا

لندن (صدى):
دخل وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، في مقابلة تليفزيونية بعد أن تناولت سيدة تسعينية تُدعى مارغريت كينان اللقاح لتصبح أول شخص في العالم يحصل على لقاح معتمد.

وأكد وزير الصحة البريطاني، إنه شعر بسعادة لا توصف بعد مشاهدة السيدة مارغريت والسيد ويليام شكسبير يتلقيان اللقاح، وعند هذه اللحظة لم يستطع أن يتمالك دموعه أمام الكاميرات ما أثار موجة تعاطف شديدة تجاهه.

واستجمع نفسه بعدها قائلًا: " لقد كان عامًا قاتمًا وصعبًا على الجميع، واليوم نرى أخيرًا الانفراجة"؛ بينما حذر الناس قائلًا: " لا يزال أمامنا بضعة أشهر حتى تستقر الأمور تماماً، ينبغي ألا نتخلى عن حذرنا حتى نستطيع توفير اللقاح لملايين الأشخاص، وإلى ذلك الحين يجب الالتزام بالقواعد" .

وتعد بريطانيا أول دولة توزع اللقاح على مواطنيها في خطوة عملاقة نحو إنهاء الوباء وأطلقت على هذا اليوم اسم V-Day أو يوم اللقاح؛ حيث بدأت وزارة الصحة البريطانية اليوم أكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني، وبدأت بمن تجاوزوا الثمانينيات وهم أكبر فئة معرضة للخطر ثم العاملين في المستشفيات ودور الرعاية، من المتوقع أن يتم تطعيم نحو 5000 شخص اليوم بلقاح فايزر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا اخ ابو خالد وبارك فيك .. آمين ..
راقد النايم
ي فاشل
بوساري
يارجال غسيل اموال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
واقول ليش مفسل له فروه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ليه ، مخلوق من ذهب ...؟؟؟

أخر الأخبار

بالفيديو.. انهيار وزير الصحة البريطاني من البكاء بعد تناول سيدة تسعينية للقاح كورونا
بالفيديو.. انهيار وزير الصحة البريطاني من البكاء بعد تناول سيدة تسعينية للقاح كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1182
طبيب وممرضة ينقذان حياة طفلة خلال رحلة لـ "الخطوط السعودية"
طبيب وممرضة ينقذان حياة طفلة خلال رحلة لـ "الخطوط السعودية"
Time منذ 14 دقيقة Views 1305
بالفيديو.. مداهمة سوق عشوائي تديره عمالة وافدة لبيع الدواجن بالعزيزية
بالفيديو.. مداهمة سوق عشوائي تديره عمالة وافدة لبيع الدواجن بالعزيزية
Time منذ 26 دقيقة Views 1397
بالفيديو.. التحالف يستهدف عناصر من مليشيا الحوثي في مأرب والجوف
بالفيديو.. التحالف يستهدف عناصر من مليشيا الحوثي في مأرب والجوف
Time منذ 31 دقيقة Views 1520
بالفيديو.. صديق والدة نيمار يتعرض للطعن المروع في رقبته
بالفيديو.. صديق والدة نيمار يتعرض للطعن المروع في رقبته
Time منذ 39 دقيقة Views 441
تفاصيل صفقة النصر المرتقبة لضم محترف برازيلي
تفاصيل صفقة النصر المرتقبة لضم محترف برازيلي
Time منذ 44 دقيقة Views 1758
إعادة فتح طريق " البطيحانية سامودة "
إعادة فتح طريق " البطيحانية سامودة "
Time منذ 50 دقيقة Views 1477
"التجارة تستدعي 95 مركبة لامبورجيني "URUS"
"التجارة تستدعي 95 مركبة لامبورجيني "URUS"
Time منذ 56 دقيقة Views 1509
بالفيديو.. «الفحل عرنون» يتجاوز سعره 200 مليون ريال كأغلى جمل بالعالم
بالفيديو.. «الفحل عرنون» يتجاوز سعره 200 مليون ريال كأغلى جمل بالعالم
Time منذ ساعة Views 2955
بالفيديو.. الشيخ المنيع يرد على امرأة أخذت مبلغ من والدتها دون علمها قبل وفاتها
بالفيديو.. الشيخ المنيع يرد على امرأة أخذت مبلغ من والدتها دون علمها قبل وفاتها
Time منذ ساعة Views 1889