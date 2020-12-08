بالفيديو.. انهيار وزير الصحة البريطاني من البكاء بعد تناول سيدة تسعينية للقاح كورونا

لندن (صدى):
دخل وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، في مقابلة تليفزيونية بعد أن تناولت سيدة تسعينية تُدعى مارغريت كينان اللقاح لتصبح أول شخص في العالم يحصل على لقاح معتمد.
وأكد وزير الصحة البريطاني، إنه شعر بسعادة لا توصف بعد مشاهدة السيدة مارغريت والسيد ويليام شكسبير يتلقيان اللقاح، وعند هذه اللحظة لم يستطع أن يتمالك دموعه أمام الكاميرات ما أثار موجة تعاطف شديدة تجاهه.
واستجمع نفسه بعدها قائلًا: " لقد كان عامًا قاتمًا وصعبًا على الجميع، واليوم نرى أخيرًا الانفراجة"؛ بينما حذر الناس قائلًا: " لا يزال أمامنا بضعة أشهر حتى تستقر الأمور تماماً، ينبغي ألا نتخلى عن حذرنا حتى نستطيع توفير اللقاح لملايين الأشخاص، وإلى ذلك الحين يجب الالتزام بالقواعد" .
وتعد بريطانيا أول دولة توزع اللقاح على مواطنيها في خطوة عملاقة نحو إنهاء الوباء وأطلقت على هذا اليوم اسم V-Day أو يوم اللقاح؛ حيث بدأت وزارة الصحة البريطانية اليوم أكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني، وبدأت بمن تجاوزوا الثمانينيات وهم أكبر فئة معرضة للخطر ثم العاملين في المستشفيات ودور الرعاية، من المتوقع أن يتم تطعيم نحو 5000 شخص اليوم بلقاح فايزر.