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حواري الرياض القديمة قبل حوالي 40 عام
منذ ساعة
803
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا اخ ابو خالد وبارك فيك .. آمين ..
راقد النايم
ي فاشل
بوساري
يارجال غسيل اموال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
واقول ليش مفسل له فروه
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ليه ، مخلوق من ذهب ...؟؟؟
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