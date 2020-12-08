بالفيديو.. الشيخ المنيع يرد على امرأة أخذت مبلغ من والدتها دون علمها قبل وفاتها

الرياض (صدى):
رد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، على سؤال امرأة قامت بالحصول على مبلغ مالي من والدتها دون علمها قبل وفاتها، وتتساءل عما إذا كان يجب إرجاعه للورثة أم تبرئ ذمتها منه.
وقال الشيخ خلال لقائه في برنامج "فتاوى" " تستغفر الله سبحانه وتعالى وعليها الإكثار من الدعاء لوالدتها بسبب هذه السرقة ولكونها والدتها أيضًا، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يظل جزءًا من التركة ويجب إضافته لها.
وأضاف : " بإمكانك اختلاق أسباب لتبرير ظهور هذا المبلغ وإضافته للتركة، سواء بزعمها معرفة مكان بعض الأموال التي تركتها الوالدة ولم تدخل في التركة، أو ادعاء استدانتها هذا المبلغ".