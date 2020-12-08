بالفيديو.. رد فعل مواطنة بعدما قدمت "صحة جدة" الرعاية المنزلية لشقيقها المريض

جدة (صدى):
أبدت مواطنة شكرها وامتنانها لإدارة الشؤون الصحية في جدة بعدما قدمت الأخيرة الرعاية الصحية المنزلية لشقيقها "العك فرج.
وكان شقيق "أم عبدالله" قد عانى على مدار 4 سنوات من جلطة، وتكفلت هي برعايته بجلب طبيب خاص إلى منزلها، إلى أن نصحها أحد معارفها بأن تتوجه لإدارة الرعاية المنزلية بصحة جدة.
وعندما تقدمت بطلب رعاية لشقيقها استجابت "صحة جدة"لطلبها، وحضر المختص لرعاية شقيقها في المنزل كل يوم.
وبعد وفاة شقيقها فكرت "أم عبدالله" في تقديم الشكر لـ"صحة" جدة، فذهبت إلى الإدارة وشكرت بنفسها الفريق المسؤول عن إدارة الرعاية المنزلية.