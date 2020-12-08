هواتف «آيفون 12» تواجه مشكلات جديدة

وكالات (صدى):
اشتكى بعض مستخدمي هواتف "آيفون 12" من أن أجهزتهم تواجه مشكلات مع الشحن اللاسلكي، قائلين أنها لا تقترن في بعض الأحيان مع الشواحن اللاسلكية التي تعمل بمعيارية Qi.
وأوضح المستخدمون، أنه لحل هذه المشكلات كانوا يضطرون لإعادة إقلاع الهاتف، فيما أحد المستخدمين الذين عانوا من المشكلات المذكورة تواصل مع شركة أبل وأبلغها بالأمر، وأجابته الأخيرة بأنها على دراية بالمشكلة، وستحاول معالجتها مع إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS.
وتعد هذه المشكلة ليست الأولى التي يعاني منها مالكو هواتف iPhone 12 الجديدة، فمنذ مدة اشتكى بعض مستخدمي هذه الهواتف من أن بطاريات هواتفهم تنفذ بسرعة حتى عندما يكون الجهاز بوضعية الاستعداد، كما أن بعض هذه الأجهزة تفقد الاتصال مع الشبكات الخلوية أحيانًا.