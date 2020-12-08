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هواتف «آيفون 12» تواجه مشكلات جديدة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1507
هواتف «آيفون 12» تواجه مشكلات جديدة

وكالات (صدى):
اشتكى بعض مستخدمي هواتف "آيفون 12" من أن أجهزتهم تواجه مشكلات مع الشحن اللاسلكي، قائلين أنها لا تقترن في بعض الأحيان مع الشواحن اللاسلكية التي تعمل بمعيارية Qi.

وأوضح المستخدمون، أنه لحل هذه المشكلات كانوا يضطرون لإعادة إقلاع الهاتف، فيما أحد المستخدمين الذين عانوا من المشكلات المذكورة تواصل مع شركة أبل وأبلغها بالأمر، وأجابته الأخيرة بأنها على دراية بالمشكلة، وستحاول معالجتها مع إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS.

وتعد هذه المشكلة ليست الأولى التي يعاني منها مالكو هواتف iPhone 12 الجديدة، فمنذ مدة اشتكى بعض مستخدمي هذه الهواتف من أن بطاريات هواتفهم تنفذ بسرعة حتى عندما يكون الجهاز بوضعية الاستعداد، كما أن بعض هذه الأجهزة تفقد الاتصال مع الشبكات الخلوية أحيانًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ع. س. ع
والله ما تستاهلون التعادل لكن الحكم حسبنا الله ونعم الوكيل نحر الاتفاق من الوريد إلى الوريد واهدى لكم التعادل الغير عادل لكن الله موجود سبحانة وتعالى ولا يرضى الظلم وليست المرة الأولى التي ينحر فيها الاتفاق أمام هذا الفريق الفاسد وكلنا يذكر ارتقاء حمد الله على أكتاف عبدالله الحافظ وما حصل البارحة صورة كربونية لتلك المهزلة التحكيمية والفضيحة الكروية ولا زالت الفضائح تستمر من غرف الفار وحكام ابو ريالين ويقولون لماذا لا تدعمون الحكم المحلي كيف ادعمة وهذي فضائحة خاصة لمصلحة هذا النادي والشواهد كثيرة من يد دلهوم والمرداسي وغيرهم الكثير
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية متمرسون ، يسرقو الكحل من العين ..

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