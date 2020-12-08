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ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من المناطق

Time منذ 17 دقيقة
Views 1285
ضبط 188 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعدّ للبيع في عدد من المناطق

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران، وعسير، وجازان وتبوك (37) مواطنًا و (32) مقيمًا (8) من الجنسية السودانية و(7) من الجنسية المصرية و(6) من الجنسية الهندية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية البنغلاديشية و(5) مقيمين من الجنسيات الفلبينية واللبنانية والسورية والفلسطينية والباكستانية بحوزتهم كميات كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع محمل على ( 188 ) شاحنة، الذي يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي محمد الشويرخ، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والقطاعات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ع. س. ع
والله ما تستاهلون التعادل لكن الحكم حسبنا الله ونعم الوكيل نحر الاتفاق من الوريد إلى الوريد واهدى لكم التعادل الغير عادل لكن الله موجود سبحانة وتعالى ولا يرضى الظلم وليست المرة الأولى التي ينحر فيها الاتفاق أمام هذا الفريق الفاسد وكلنا يذكر ارتقاء حمد الله على أكتاف عبدالله الحافظ وما حصل البارحة صورة كربونية لتلك المهزلة التحكيمية والفضيحة الكروية ولا زالت الفضائح تستمر من غرف الفار وحكام ابو ريالين ويقولون لماذا لا تدعمون الحكم المحلي كيف ادعمة وهذي فضائحة خاصة لمصلحة هذا النادي والشواهد كثيرة من يد دلهوم والمرداسي وغيرهم الكثير
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية متمرسون ، يسرقو الكحل من العين ..

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