"طيران أديل" تعلن عن وظائف نسائية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة طيران أديل باب التقديم على 20 وظيفة شاغرة للمواطنات للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : طاقم طائرة .
الشروط :
1- أن تكون المتقدمة من المواطنات .
2- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
3- العمر من 23 إلى 35 عام .
4- الحد الأدنى للطول 160 سم .
5- إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ، ويفضل من لديها لغة ثانية .
6- صحة ولياقة بدنية وغير مدخنة .
7- القدرة على السباحة 50 متر بصفة فردية .
وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة الشركة أنه متاح من اليوم الثلاثاء 23 / 4 / 1442 هـ الموافق 8 / 12 / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا