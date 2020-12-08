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بدء استقبال طلبات النقل للإداريات بمدارس "تعليم مكة"

Time منذ ساعة
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بدء استقبال طلبات النقل للإداريات بمدارس "تعليم مكة"

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات نقل الموظفات الإداريات في مختلف المراحل الدراسية حتى اليوم السابع من جمادي الأولى القادم .

وأكد " تعليم مكة " أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة أو الصحية في حال وجود ظروف خاصة لمنحهن الأولوية .

وسيبدأ تلقي طلبات العدول عن النقل يوم الأربعاء الموافق 8 جمادي الأول حتى يوم الإثنين الموافق 13 من الشهر نفسه مناولةً باليد بعد رفعها وختمها من الرئيس المباشر أو عبر البريد الإلكتروني لشعبة النقل " بنات " ، وفقاً لـ " عكاظ"

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ع. س. ع
والله ما تستاهلون التعادل لكن الحكم حسبنا الله ونعم الوكيل نحر الاتفاق من الوريد إلى الوريد واهدى لكم التعادل الغير عادل لكن الله موجود سبحانة وتعالى ولا يرضى الظلم وليست المرة الأولى التي ينحر فيها الاتفاق أمام هذا الفريق الفاسد وكلنا يذكر ارتقاء حمد الله على أكتاف عبدالله الحافظ وما حصل البارحة صورة كربونية لتلك المهزلة التحكيمية والفضيحة الكروية ولا زالت الفضائح تستمر من غرف الفار وحكام ابو ريالين ويقولون لماذا لا تدعمون الحكم المحلي كيف ادعمة وهذي فضائحة خاصة لمصلحة هذا النادي والشواهد كثيرة من يد دلهوم والمرداسي وغيرهم الكثير
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية متمرسون ، يسرقو الكحل من العين ..

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