بدء استقبال طلبات النقل للإداريات بمدارس "تعليم مكة"

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء بدء استقبال طلبات نقل الموظفات الإداريات في مختلف المراحل الدراسية حتى اليوم السابع من جمادي الأولى القادم .
وأكد " تعليم مكة " أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة أو الصحية في حال وجود ظروف خاصة لمنحهن الأولوية .
وسيبدأ تلقي طلبات العدول عن النقل يوم الأربعاء الموافق 8 جمادي الأول حتى يوم الإثنين الموافق 13 من الشهر نفسه مناولةً باليد بعد رفعها وختمها من الرئيس المباشر أو عبر البريد الإلكتروني لشعبة النقل " بنات " ، وفقاً لـ " عكاظ"