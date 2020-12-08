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برنامج ضار يسرق بطاقات الائتمان في مواقع التواصل

Time منذ ساعة
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برنامج ضار يسرق بطاقات الائتمان في مواقع التواصل

وكالات (صدى):
حذرت شركة أمن معلومات هولندية، من نوع جديد من البرمجيات الضارة على الويب التي ابتكرها مجرمو إنترنت، تختفي داخل الصور المستخدمة للأزرار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف سرقة بطاقات الائتمان التي تُدخَل في نماذج الدفع بالمتاجر الإلكترونية.

ورصدت الشركة، البرنامج الضار معروف باسم (web skimmer) أو (Magecart script)، في متاجر إلكترونية خلال المدة بين شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، لافتة إلى أن هذا النوع من البرمجيات يشير إلى أن عصابات الإنترنت تعمل على تطويره باستمرار.

ويستخدم هذا البرنامج، تقنية تعرف باسم "إخفاء المعلومات"، وهي تشير إلى إخفاء المعلومات في تنسيق آخر، كإخفاء النص الموجود داخل الصور على سبيل المثال، فيما نصحت باستخدام بطاقات افتراضية مصممة للدفع مرة واحدة خلال عملية الشراء، وذلك حتى يحمي المتسوقين أنفسهم من السرقة عبر هذه البرمجيات الخبيثة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ع. س. ع
والله ما تستاهلون التعادل لكن الحكم حسبنا الله ونعم الوكيل نحر الاتفاق من الوريد إلى الوريد واهدى لكم التعادل الغير عادل لكن الله موجود سبحانة وتعالى ولا يرضى الظلم وليست المرة الأولى التي ينحر فيها الاتفاق أمام هذا الفريق الفاسد وكلنا يذكر ارتقاء حمد الله على أكتاف عبدالله الحافظ وما حصل البارحة صورة كربونية لتلك المهزلة التحكيمية والفضيحة الكروية ولا زالت الفضائح تستمر من غرف الفار وحكام ابو ريالين ويقولون لماذا لا تدعمون الحكم المحلي كيف ادعمة وهذي فضائحة خاصة لمصلحة هذا النادي والشواهد كثيرة من يد دلهوم والمرداسي وغيرهم الكثير
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حرامية متمرسون ، يسرقو الكحل من العين ..

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