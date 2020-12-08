برنامج ضار يسرق بطاقات الائتمان في مواقع التواصل

وكالات (صدى):
حذرت شركة أمن معلومات هولندية، من نوع جديد من البرمجيات الضارة على الويب التي ابتكرها مجرمو إنترنت، تختفي داخل الصور المستخدمة للأزرار الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف سرقة بطاقات الائتمان التي تُدخَل في نماذج الدفع بالمتاجر الإلكترونية.
ورصدت الشركة، البرنامج الضار معروف باسم (web skimmer) أو (Magecart script)، في متاجر إلكترونية خلال المدة بين شهري يونيو وسبتمبر الماضيين، لافتة إلى أن هذا النوع من البرمجيات يشير إلى أن عصابات الإنترنت تعمل على تطويره باستمرار.
ويستخدم هذا البرنامج، تقنية تعرف باسم "إخفاء المعلومات"، وهي تشير إلى إخفاء المعلومات في تنسيق آخر، كإخفاء النص الموجود داخل الصور على سبيل المثال، فيما نصحت باستخدام بطاقات افتراضية مصممة للدفع مرة واحدة خلال عملية الشراء، وذلك حتى يحمي المتسوقين أنفسهم من السرقة عبر هذه البرمجيات الخبيثة.