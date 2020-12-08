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المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الأمان وضبط الجرائم

Time منذ 40 دقيقة
Views 1405
المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الأمان وضبط الجرائم

الرياض (صدى):
حققت المملكة إنجاز عالمي بعد تفوقها بعدد من المؤشرات الأمنية على دول العالم وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019 .

وتصدرت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة متفوقة على الولايت المتحدة واليابان .

كما تصدرت المركز الأول عالمياً في مؤشر ضبط الجرائم المنظمة وفقاً لأفضل المعايير الدولية .

وجاءت المملكة أيضاً في المركز الأول متفوقة على الدول الخمس دائمي العضوية بمجموعة العشرين ، في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً ، لتصبح الدولة الأكثرأماناً في مجموعة العشرين ، وفقاً لـ " المدينة " .

وأكد عدد كبير من المسؤولين والوزراء على أهمية هذا الإنجاز الذي سيكون دافعاً لإستكمال مسيرة الأمن والنهوض بالوطن الذي يحمي المواطن والمقيم على السواء .

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أحدث التعليقات

الشمالي الجنوبي
صدقت لا فض فووووك .. بس من يفهمهم .. والاقتراح الثاني يجيبون لهم بخاخ ابوتفله ... ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
علي
فجر مفكرة نفسها سيدة زمانها تافهة صوتها كنه رجال ما فيها من الأنوثة شي وكل مسلسلاها سرقة من مؤلفين مصريين
خالد
رحمه الله كان قائدا محنكا ومهيبا وقيادي حكيم . وهو من أسس البنية التحتية للمملكه .
زاير
مخصص الضمان خط الفقر لا يكفي ولا يغني ولا يسمن من جوع .
زاير
عقبالك ي ابو عمار ١١٧.

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