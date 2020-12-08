المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الأمان وضبط الجرائم

الرياض (صدى):
حققت المملكة إنجاز عالمي بعد تفوقها بعدد من المؤشرات الأمنية على دول العالم وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2019 .
وتصدرت المملكة المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة متفوقة على الولايت المتحدة واليابان .
كما تصدرت المركز الأول عالمياً في مؤشر ضبط الجرائم المنظمة وفقاً لأفضل المعايير الدولية .
وجاءت المملكة أيضاً في المركز الأول متفوقة على الدول الخمس دائمي العضوية بمجموعة العشرين ، في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً ، لتصبح الدولة الأكثرأماناً في مجموعة العشرين ، وفقاً لـ " المدينة " .
وأكد عدد كبير من المسؤولين والوزراء على أهمية هذا الإنجاز الذي سيكون دافعاً لإستكمال مسيرة الأمن والنهوض بالوطن الذي يحمي المواطن والمقيم على السواء .