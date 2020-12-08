وزير الاتصالات يتفاعل مع تغريدة لـ "آل الشيخ" بشأن سرعة الإنترنت

الرياض (صدى):
تفاعل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، مع تغريدة كتبها رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بشأن سرعة الإنترنت وتقنية الـ5G.
وكان "آل الشيخ" قد أثنى في تغريدته على سرعة الإنترنت في المملكة، قائلًا : "الـ 5G راااائع، جهودكم وجهود الزملاء واضحه وكله بدعم سيدي ولي العهد حفظه الله، أشكرك اختصرت علي وقت كبير في شغلي، الإنترنت حياة الآن".
ورد وزير الاتصالات قائلًا : سمو سيدي وفر لنا كل عناصر النجاح حتى نصل الى أفضل الدول في نشر تقنيات الجيل الخامس والشكر موصول لأبطال قطاع الاتصالات وما زال الوطن يستحق المزيد.. والشكر لكم من القلب معالي الغالي أبو ناصر وفريقك المبدع في الترفيه.. صدقاً أعدت تعريف معنى جودة الحياة ".