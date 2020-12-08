الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الاتصالات يتفاعل مع تغريدة لـ "آل الشيخ" بشأن سرعة الإنترنت

Time منذ ساعة
Views 2165
Comment 1
وزير الاتصالات يتفاعل مع تغريدة لـ "آل الشيخ" بشأن سرعة الإنترنت

الرياض (صدى):
تفاعل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحه، مع تغريدة كتبها رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بشأن سرعة الإنترنت وتقنية الـ5G.

وكان "آل الشيخ" قد أثنى في تغريدته على سرعة الإنترنت في المملكة، قائلًا : "الـ 5G راااائع، جهودكم وجهود الزملاء واضحه وكله بدعم سيدي ولي العهد حفظه الله، أشكرك اختصرت علي وقت كبير في شغلي، الإنترنت حياة الآن".

ورد وزير الاتصالات قائلًا : سمو سيدي وفر لنا كل عناصر النجاح حتى نصل الى أفضل الدول في نشر تقنيات الجيل الخامس والشكر موصول لأبطال قطاع الاتصالات وما زال الوطن يستحق المزيد.. والشكر لكم من القلب معالي الغالي أبو ناصر وفريقك المبدع في الترفيه.. صدقاً أعدت تعريف معنى جودة الحياة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

الشمالي الجنوبي
صدقت لا فض فووووك .. بس من يفهمهم .. والاقتراح الثاني يجيبون لهم بخاخ ابوتفله ... ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
علي
فجر مفكرة نفسها سيدة زمانها تافهة صوتها كنه رجال ما فيها من الأنوثة شي وكل مسلسلاها سرقة من مؤلفين مصريين
خالد
رحمه الله كان قائدا محنكا ومهيبا وقيادي حكيم . وهو من أسس البنية التحتية للمملكه .
زاير
مخصص الضمان خط الفقر لا يكفي ولا يغني ولا يسمن من جوع .
زاير
عقبالك ي ابو عمار ١١٧.

أخر الأخبار

بالصور.. أمير القصيم يكرم متطوع بعمر 9 سنوات
بالصور.. أمير القصيم يكرم متطوع بعمر 9 سنوات
Time منذ 19 دقيقة Views 1317
هدف: تمديد فترة دعم برنامج "وصول" للموظفات بالقطاع الخاص إلى 24 شهر
هدف: تمديد فترة دعم برنامج "وصول" للموظفات بالقطاع الخاص إلى 24 شهر
Time منذ 25 دقيقة Views 1338
"نستله" تعلن عن وظائف شاغرة
"نستله" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 30 دقيقة Views 1336
وصول وزير الخارجية إلى الخرطوم في زيارة رسمية
وصول وزير الخارجية إلى الخرطوم في زيارة رسمية
Time منذ 35 دقيقة Views 1434
المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الأمان وضبط الجرائم
المملكة الأولى عالمياً في مؤشر الأمان وضبط الجرائم
Time منذ 40 دقيقة Views 1403
وظيفة شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
وظيفة شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة
Time منذ 46 دقيقة Views 1401
‏أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء
‏أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا للوزراء
Time منذ 53 دقيقة Views 1533
"ميكانيكي" يقتل صبي بطريقة وحشية لإخفاء علاقته الحميمية معه
"ميكانيكي" يقتل صبي بطريقة وحشية لإخفاء علاقته الحميمية معه
Time منذ 58 دقيقة Views 823
«أمن الطرق» يحذر من «الاحتطاب» : يعرض صاحبه للمساءلة القانونية
«أمن الطرق» يحذر من «الاحتطاب» : يعرض صاحبه للمساءلة القانونية
Time منذ ساعة Views 1628
القبض على مغنية أمريكية بعد إطلاق النار على شاب
القبض على مغنية أمريكية بعد إطلاق النار على شاب
Time منذ ساعة Views 459