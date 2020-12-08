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بالصور.. ‏بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا

Time منذ 8 دقائق
Views 1213
بالصور.. ‏بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا

لندن (صدى):
بدأت عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وذلك بتطعيم كبار السن بلقاح فايزر؛ حيث تعد البريطانية مارجريت كينان البالغة من العمر 90 عاما، أول مريضة تتلقى لقاح "فايزر-بيونتيك".

وقال ‏وزير الصحة البريطاني، في تصريحات صحافية: "أمامنا جهد كبير لبرنامج التطعيم ضد الفيروس"، مضيفًا: "بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكورونا".

وتابع وزير الصحة البريطاني، أن: " نحو 70 مستشفى تبدأ التطعيم اليوم في المملكة المتحدة.. و90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم "، لافتًا إلى أن حملة التطعيم الواسعة ستبدأ أعتبارا من بداية العام الجديد.

وفي السياق نفسه، قال أن عمليات التطعيم ستشمل المراكز الطبية في المملكة المتحدة، بينما ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية ستتلقى اللقاح ضد كورونا قريبا.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو عمار
تحاول حمايته من المطر
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم برحمهم جميعاً .. آمين ..
ابو عمار
اوكي

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