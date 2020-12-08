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القضاء ينتصر لمواطن بعد استحواذ نجله على مؤسسة تخص أبيه وباقي ورثته

Time منذ 29 دقيقة
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القضاء ينتصر لمواطن بعد استحواذ نجله على مؤسسة تخص أبيه وباقي ورثته

جدة (صدى):
قررت المحكمة التجارية بجدة إعادة 55 % من مؤسسة مجوهرات إلى أب تقدم بدعوى ضد ابنه لإثبات ملكيته بنسبة 90 % من المؤسسة التي كتبها بإسم ابنه كونه الإبن الوحيد .

وقال الأب في دعواه أن ابنه لا يملك سوى 10% من المؤسسة نظير إدارته ، أما الإبن فتمسك بأن نصيبه 65 % والباقي " 35 % " فقط للأب وورثته .

وتوصلت المحكمة بعد القرائن والشهود وحلف المدعي واعتراف المدعي عليه بعد مماطلات ،أن نصيب الإبن 45 % ، ليصبح نصيب الأب وورثته 55% ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وأكد رجال القانون أن تلك القضية وغيرها من عشرات القضايا تؤكد ارتفاع وعي المجتمع باللجوء للقضاء لمعرفة الحقوق وأن الأمر لم يعد عيباً حتى بين الأقربين كما كان شائعاً .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو عمار
تحاول حمايته من المطر
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم برحمهم جميعاً .. آمين ..
ابو عمار
اوكي

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