القضاء ينتصر لمواطن بعد استحواذ نجله على مؤسسة تخص أبيه وباقي ورثته

جدة (صدى):
قررت المحكمة التجارية بجدة إعادة 55 % من مؤسسة مجوهرات إلى أب تقدم بدعوى ضد ابنه لإثبات ملكيته بنسبة 90 % من المؤسسة التي كتبها بإسم ابنه كونه الإبن الوحيد .
وقال الأب في دعواه أن ابنه لا يملك سوى 10% من المؤسسة نظير إدارته ، أما الإبن فتمسك بأن نصيبه 65 % والباقي " 35 % " فقط للأب وورثته .
وتوصلت المحكمة بعد القرائن والشهود وحلف المدعي واعتراف المدعي عليه بعد مماطلات ،أن نصيب الإبن 45 % ، ليصبح نصيب الأب وورثته 55% ، وفقاً لـ " عكاظ " .
وأكد رجال القانون أن تلك القضية وغيرها من عشرات القضايا تؤكد ارتفاع وعي المجتمع باللجوء للقضاء لمعرفة الحقوق وأن الأمر لم يعد عيباً حتى بين الأقربين كما كان شائعاً .