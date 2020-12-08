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"المسند": مرتفع جوي يجثم فوق أجواء المملكة

Time منذ ساعة
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"المسند": مرتفع جوي يجثم فوق أجواء المملكة

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الثلاثاء استقرار الأحوال الجوية .

وقال " المسند " في حسابه الرسمي عبر " تويتر " أن هناك استقرار جوي عام في عناصر الطقس اليوم ، ومرتفع جوي يجثم فوق أجواء المملكة ، ومن خصائصه " سماء زرقاء صافية ، وأجواء باردة .

كما أوضح " المسند " درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم في 28 محطة بالمملكة ، وكانت أقلها القريات بـ 6.6 درجة ، وأعلاها جيزان بـ 12.7 درجة ، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للبيان المرفق .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو عمار
تحاول حمايته من المطر
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم برحمهم جميعاً .. آمين ..
ابو عمار
اوكي

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