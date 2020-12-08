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إصابة عشريني بطلقة نارية نافذة بالظهر وإنقاذ حياته في بيشة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1402
إصابة عشريني بطلقة نارية نافذة بالظهر وإنقاذ حياته في بيشة

أبها (صدى):
تعرض شاب عشريني للإصابة بطلقة نارية نافذة في الظهر وخروجها من البطن؛ لينجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، في إنقاذ حياته.

ومن جانبها، أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في بيشة، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل المصاب وكان في حالة غيبوبة تامة ويعاني انخفاضا في ضغط الدم، وبعد إخضاعه لعملية استكشافية، اتضح وجود نزيف حاد في البطن نتيجة لتأثر الكلية اليمنى والكبد بالإصابة ووجود ثقوب متعددة في المعدة وتمزق في الاثني عشر للمصاب.

وأشارت "صحة بيشة" إلى أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على نزيف الكبد والكلية وتم أيضاً استئصال جزء من المعدة والاثني عشر، كما أنه بعد اكتمال البرنامج العلاجي والمتابعة الطبية تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى وهو الآن بصحة جيدة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و يحفظكم رب العالمين
🚴‍♀️
تذكرت عايلة المفقس بالمكلا... وهي عايله مشهوره بتربيه الدجاج ولهم نسب مع عايله البايض
🚴‍♀️
دلحونه اكيد به احد من الصحه يقرأ تعليق د.ابو سيكل... كلامي اوجهه للاستاد توفيق وفقه الله... تعاملكم واجراءاتكم للتعامل مع اللقاح كارثيه ...لا اقول هذا لشيئ الا لأ ان هذه هي الحقيقه وحتى تصححون اخطاءكم... ودلحونه مستعد اسرد اخطاءكم الكارثيه علانيه وأتحدى اي واحد يخطأني بها... اقول هذا لاني احوب الخير لعوال هالبلد.. وقبل هذا اطلب الجزاء من الله
ابوفيصل
تنظيم زعيقي مخجل أجل انقطع البث! حتى بالإعلام يبون الدوري بالغصب لبنى زعيق فشلونا بفارهم وحكامهم وكرهونا مشاهدت الدوري السعودي
ابو سعود
الله لا يسامح كل من كان بيده ايقاف حساب المواطن وجعله يوقف عليه لاسباب تافهه مثل ما اوقفوه حسد من عندهم

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