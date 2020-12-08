إصابة عشريني بطلقة نارية نافذة بالظهر وإنقاذ حياته في بيشة

أبها (صدى):
تعرض شاب عشريني للإصابة بطلقة نارية نافذة في الظهر وخروجها من البطن؛ لينجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، في إنقاذ حياته.
ومن جانبها، أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية في بيشة، أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل المصاب وكان في حالة غيبوبة تامة ويعاني انخفاضا في ضغط الدم، وبعد إخضاعه لعملية استكشافية، اتضح وجود نزيف حاد في البطن نتيجة لتأثر الكلية اليمنى والكبد بالإصابة ووجود ثقوب متعددة في المعدة وتمزق في الاثني عشر للمصاب.
وأشارت "صحة بيشة" إلى أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على نزيف الكبد والكلية وتم أيضاً استئصال جزء من المعدة والاثني عشر، كما أنه بعد اكتمال البرنامج العلاجي والمتابعة الطبية تماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى وهو الآن بصحة جيدة.