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صورة نادرة لشيخ يقوم بعمل الخبز والمأكولات الشعبية عام 1407هـ
منذ ساعة
1183
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
جزاكم الله كل خير و يحفظكم رب العالمين
🚴♀️
تذكرت عايلة المفقس بالمكلا... وهي عايله مشهوره بتربيه الدجاج ولهم نسب مع عايله البايض
🚴♀️
دلحونه اكيد به احد من الصحه يقرأ تعليق د.ابو سيكل... كلامي اوجهه للاستاد توفيق وفقه الله... تعاملكم واجراءاتكم للتعامل مع اللقاح كارثيه ...لا اقول هذا لشيئ الا لأ ان هذه هي الحقيقه وحتى تصححون اخطاءكم... ودلحونه مستعد اسرد اخطاءكم الكارثيه علانيه وأتحدى اي واحد يخطأني بها... اقول هذا لاني احوب الخير لعوال هالبلد.. وقبل هذا اطلب الجزاء من الله
ابوفيصل
تنظيم زعيقي مخجل أجل انقطع البث! حتى بالإعلام يبون الدوري بالغصب لبنى زعيق فشلونا بفارهم وحكامهم وكرهونا مشاهدت الدوري السعودي
ابو سعود
الله لا يسامح كل من كان بيده ايقاف حساب المواطن وجعله يوقف عليه لاسباب تافهه مثل ما اوقفوه حسد من عندهم
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