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بالفيديو..النمر يزف نبأ سار بخصوص لقاح كورونا

Time منذ 41 دقيقة
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بالفيديو..النمر يزف نبأ سار بخصوص لقاح كورونا

الرياض (صدى):
صرح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأن أول دفعة من لقاح كورونا وصلت إلى المملكة، مؤكدًا أنه سيتم توزيعه قريبًا.

وقال النمر خلال برنامج " يا هلا ": " لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا كلها موجودة، وبالنسبة للقاح كورونا وصلت أول دفعة منه، وسيوزع قريبًا " .

ونصح النمر بضرورة تجنب الإصابة بالإنفلونزا، قائلا: " خذ لقاحك واستمتع بالشتاء، ودفي نفسك، ولا تتعرض لتيارات الهواء الباردة وإذا كانت درجة الحرارة عشرة فما فوق يمكنك الخروج أما إذا كانت أقل من عشرة درجات لا تخرج ".

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
تم استبدال نقاطي في شركه موبايلي وافكر بجديه اعطيها نادي النصر نقطه واحده ويصير مجموع نقاطه ٥نقاط لاحياء ذكرى خماسيه التتويج ودي استمتع بصياحهم وبكاءيات ويعجبك سلوقي لما يتشقلب الحمد الله الهلال محقق ١٩نقطه ومتصدرين ومتجهيين للتويج للمره ١٧ دوري ودنا نستانس شوي واتمنى قواطي لاتصيرون حساسين ونفسيين عايدي عذا وضعك ومكانك الطبيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يصلحك يا شيخ كذا تفتح عيونهن زياده
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هشمعته ليته ريح عمره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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