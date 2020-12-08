بالفيديو..النمر يزف نبأ سار بخصوص لقاح كورونا

الرياض (صدى):
صرح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأن أول دفعة من لقاح كورونا وصلت إلى المملكة، مؤكدًا أنه سيتم توزيعه قريبًا.
وقال النمر خلال برنامج " يا هلا ": " لقاح الإنفلونزا ولقاح كورونا كلها موجودة، وبالنسبة للقاح كورونا وصلت أول دفعة منه، وسيوزع قريبًا " .
ونصح النمر بضرورة تجنب الإصابة بالإنفلونزا، قائلا: " خذ لقاحك واستمتع بالشتاء، ودفي نفسك، ولا تتعرض لتيارات الهواء الباردة وإذا كانت درجة الحرارة عشرة فما فوق يمكنك الخروج أما إذا كانت أقل من عشرة درجات لا تخرج ".