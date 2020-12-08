صفاء الهاشم تتوعد الشامتين في خسارتها بالانتخابات الكويتية

خالد الظفيري (صدى):
توعدت البرلمانية الكويتية السابقة صفاء الهاشم، المسيئين لها عقب خسارتها في انتخابات مجلس الأمة.
وقالت الهاشم إنها وكلت فريقا من المحامين لمقاضاة المسيئين لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت: " كان المبدأ عندي قائم بعدم رفع قضايا على المغردين، لكن بعد كمية الإساءات والقذف والسب بحقي وأهلي، وكلت مجموعة من المحامين لرصد كل الإساءات على وسائل التواصل ومن أعاد تغريدها ومن احتفظ بها ورفع قضايا للقضاء ".
يذكر أن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم، حقق فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الأمة بتصدره للدائرة الثانية حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات مقارنة ببقية المنافسين، فيما خسرت جميع المرشحات في الانتخابات.
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