السبب وراء انقطاع لقاء فيتوريا بعد مباراة الاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت الناقل الرسمي للدوري السعودي " شبكة العالمية " بيانا توضيحيا بعد الخلل الفني المصاحب للقاء مدرب النصر روي فيتوريا، والذي تم قطعه.
وأوضحت الشبكة في بيانها، أن خللاً تسبب بانقطاع الصورة أثناء تصريح مدرب فريق النصر بعد لقاء الاتفاق ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين.
وأشارت إلى أنه حدث انقطاع في الكابل الخاص بالكاميرا، مما أدى لانقطاع الصورة، مؤكدة أن الانقطاع نتيجة خطأ فني غير مقصود.
يذكر أن البث انقطع بعد أن سأل مدرب الفريق عن الشخص المسؤول عن اختيار لقطات الفار، ما أثار غضب الجماهير مؤكدين أن قطع اللقاء متعمد.