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السبب وراء انقطاع لقاء فيتوريا بعد مباراة الاتفاق

Time منذ ساعة
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السبب وراء انقطاع لقاء فيتوريا بعد مباراة الاتفاق

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت الناقل الرسمي للدوري السعودي " شبكة العالمية " بيانا توضيحيا بعد الخلل الفني المصاحب للقاء مدرب النصر روي فيتوريا، والذي تم قطعه.

وأوضحت الشبكة في بيانها، أن خللاً تسبب بانقطاع الصورة أثناء تصريح مدرب فريق النصر بعد لقاء الاتفاق ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وأشارت إلى أنه حدث انقطاع في الكابل الخاص بالكاميرا، مما أدى لانقطاع الصورة، مؤكدة أن الانقطاع نتيجة خطأ فني غير مقصود.

يذكر أن البث انقطع بعد أن سأل مدرب الفريق عن الشخص المسؤول عن اختيار لقطات الفار، ما أثار غضب الجماهير مؤكدين أن قطع اللقاء متعمد.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
لم كل هذا ¿ ولأي صالح ¡
د محمد ماجد بخش
تجاهل المسألة العلمية وإقحام مشكلة مصطنعة وماحقة
د محمد ماجد بخش
خطأ أبعادي بهذا الاسلوب غير المعهود كان جسيما لأنه كان مرهقا جدا وحساسا ومكلفا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
فارق العدد في تمثيل دورات العناصر هو فارق مضاعف تمثيل العدد الممثل لدرجة الفراغ المكافيء الممثل لدرجات الثقل الرابط بدلالة وحدات تمثيل ثقل وحدة المركز الممثل بوحدات تمثيل درجات الارتباط الممثلة بوحدات العناصر الممثلة لوحدات العنصر المكافئة من الناحية الفراغية المعنية بتمثيل درجات الثقل البنائي المنتظم في تمثيل فترات العناصر ودرجات تمثيل ثقلها الرابط عطفا على وحدات تمثيل العناصر العددية الممثلة لوحدات العناصر الذرية في فترات تمثيل الثقالة الفراغية العددية المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر الثقالية الفراغية الممثلة لدرجة الثقالة العددية المكافئة لتمثيل وحدات الارتباط الممثلة بوحدات الفراغ المكمل للعنصر في فترة تمثيل درجة الثقل الفراغية المنتظمة الممثلة لاحقا : للدرجة الثقالية الممثلة لدرجتي الثقل والارتباط الممثل بوحدات تمثيل درجة الثقل & لأجل إعادة تمثيل المحور الثقالي لإعادة تمثيل درجة الثبات المغناطيسية الممثلة بوحدات الفراغ المكافئة لدرجة الثقل العددية لأجل إظهار العناصر في بناء ثقالي فراغي موحد مزعوم
abdul
يا صفاء السياسة مش كدة. داحنا شمتنا في أيڤانكا وزوج أيڤانكا وأبو أيڤانكا وعشيرة أيڤانكا ولا حد زعل منا ولا جرجرنا في المحاكم. اللي ما يتقبل السخرية من الناخبين ما يرشحش نفسه في الإنتخابات.

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