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شاهد.. لحظة اشتباك مدرب النصر مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة

Time منذ 9 ساعات
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شاهد.. لحظة اشتباك مدرب النصر مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة

ماجد محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة اشتباك مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

 

وكانت مواجهة الاتفاق والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين بهدفين لكل منهما، حيث سجل الهدف الأول لنادي الاتفاق اللاعب فيليب كيس في الدقيقة 45، فيما نجح اللاعب نعيم السليتي في هز شباك النصر بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 51.

 

وأحرز الهدف الأول للنصر اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 89 في الشوط الثاني، فيما نجح اللاعب عبدالرازق حمدالله في هز شباك الاتفاق في الدقيقة 90.

 

وبهذا التعادل، رفع النصر رصيده إلى ٤ نقاط ووصل إلى المركز الخامس عشر، بينما وصل الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
تم استبدال نقاطي في شركه موبايلي وافكر بجديه اعطيها نادي النصر نقطه واحده ويصير مجموع نقاطه ٥نقاط لاحياء ذكرى خماسيه التتويج ودي استمتع بصياحهم وبكاءيات ويعجبك سلوقي لما يتشقلب الحمد الله الهلال محقق ١٩نقطه ومتصدرين ومتجهيين للتويج للمره ١٧ دوري ودنا نستانس شوي واتمنى قواطي لاتصيرون حساسين ونفسيين عايدي عذا وضعك ومكانك الطبيعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يصلحك يا شيخ كذا تفتح عيونهن زياده
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هشمعته ليته ريح عمره
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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