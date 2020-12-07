الغيامة: تقنية " الفار " دمرت كرة القدم

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على الجدل المثار بعد كل مباراة حول أخطاء التحكيم.
وقال الغيامة: " كل الأندية تشتكي من التحكيم وتقنية الفار، وما يحدث في الدوري السعودي هو امتداد لما يحدث في أوروبا "، مشيرا إلى أنهم في أوروبا يعانون من قضية لمسة اليد وتقنية الفيديو.
وتابع: " الكل متضايق من تقنية الفيديو، وأصبحت أزمة عالمية واللي ينشر في الدوري الإنجليزي نفس اللي ينشر عندنا " ،مضيفا: " تقنية الفيديو لن تنهي أخطاء اللعبة، الأخطاء البشرية مستمرة، وأنا أرى أن تقنية الفيديو دمرت كرة القدم " .
وأضاف: " حكام الفار لدينا درجة أولى، واتحاد القدم فشل في إعدادهم، والحكم السعودي غير جاهز ".