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الغيامة: تقنية " الفار " دمرت كرة القدم

Time منذ 41 دقيقة
Views 1475
الغيامة: تقنية " الفار " دمرت كرة القدم

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة، على الجدل المثار بعد كل مباراة حول أخطاء التحكيم.

وقال الغيامة: " كل الأندية تشتكي من التحكيم وتقنية الفار، وما يحدث في الدوري السعودي هو امتداد لما يحدث في أوروبا "، مشيرا إلى أنهم في أوروبا يعانون من قضية لمسة اليد وتقنية الفيديو.

وتابع: " الكل متضايق من تقنية الفيديو، وأصبحت أزمة عالمية واللي ينشر في الدوري الإنجليزي نفس اللي ينشر عندنا " ،مضيفا: " تقنية الفيديو لن تنهي أخطاء اللعبة، الأخطاء البشرية مستمرة، وأنا أرى أن تقنية الفيديو دمرت كرة القدم " .

وأضاف: " حكام الفار لدينا درجة أولى، واتحاد القدم فشل في إعدادهم، والحكم السعودي غير جاهز ".

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أحدث التعليقات

.M.
لا ألوم المرأة ابداً
القرشي
ومن هذا الذي كذب عليكم و قال لكم بأن معاش الضمان الاجتماعي ممكن ان يكفي اسرة بسيطة لمدة ساعة من نهار ؟؟؟ والله ليست مبالغة وليست نكتة بل هي الحقيقة المرة التي يعاني منها منذ سنوات مستفيدين الضمان الإجتماعي بسبب ضعف المخصصات الشهرية التي يصرفها لهم الضمان والتي لا تكفيهم لمدة ساعة من نهار ... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وهذه السيدة إن صدقت بأنها من مستفيدي الضمان الإجتماعي وليست ممثلة من ممثلات الترويج لبعض البرامج لمصلحة جهة ما من أجل كسب إعجاب الرأي العام فهي حالة إستثنائية ولا يمكن لنا بأي حال من ألأحوال أن نعتمد على الإستثناء ونترك القاعدة التي تقول غير ذلك تمامآ .
.M.
دولة الكويت لحد الآن لازالت مصرة على التفرقة والعنصرية هؤلاء بشر مو مخلوقات فضائية خافوا الله فيهم أعطوهم ابسط حقوقهم مساكين لايستطعون يفعلون شيء وحياتهم شبه منشلة والسبب فقط أنهم كانوا أتوا من بلاد العراق والبعض منهم جاء من بلاد ثانية قبل حرب الخليج ومشكلتهم أن الدولة لاتعترف بهم وتعطيهم الجنسية مع انهم بشر يعملون ويكدون ولايفعلون اخطاء واكيد لا مستغرب عندما تحرم الإنسان من أبسط حقوقه فهو سوف يكون غير نافع.
.M.
يكثرر البنات إلي يبيعن شرفهن الآن بأرخص الأثمان مع جراثيم خسيسه همها إشباع رغباتها القذرة كلهم مصيرهم نار جهنم وبئس المصير.
.M.
نار الدنيا ارعبت الإنسان وملئت قلبه برعب ولكن هذه النار تعتبر تافهه عند نار جهنم ألتي وقودها الناس والحجارة.

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