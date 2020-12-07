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المؤرخ الطريفي ينسف أوهام العثمانيين ويطالب بإعادة نفائس الحجرة النبوية

Time منذ ساعة
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المؤرخ الطريفي ينسف أوهام العثمانيين ويطالب بإعادة نفائس الحجرة النبوية

الرياض (صدى):
شدد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور طلال الطريفي، على أهمية مطالبة المملكة بمقتنياتها التي سرقت منها على يد القائد العثماني فخري باشا ، وتملأ حالياً متاحف تركيا .

وقال الطريفي خلال برنامج " في الصورة ": " عندما أحس فخري باشا أن هناك حالة هياج تحيط بالحامية التي يقودها بالمدينة المنورة، جمع النفائس الموجودة في الحجرة النبوية، وأخذ الذهب والمصاحف المخطوطة القديمة " مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه لص يأخذ كل ما خف وزنه وارتفع ثمنه.

وأضاف: " كذلك أخذ النفائس الموجودة بالمكتبات وأرسلها إلى بلاد الشام في عربات، وعندما وصلت لبلاد الشام نهبت أجزاء منها وتوزعت هناك، وبقيتها وصل إلى أسطنبول وموجود في المتاحف هناك ".

وطالب الطريفي بإعادة هذه المقتنيات، مؤكداً أنها حقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه.

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أحدث التعليقات

.M.
لا ألوم المرأة ابداً
القرشي
ومن هذا الذي كذب عليكم و قال لكم بأن معاش الضمان الاجتماعي ممكن ان يكفي اسرة بسيطة لمدة ساعة من نهار ؟؟؟ والله ليست مبالغة وليست نكتة بل هي الحقيقة المرة التي يعاني منها منذ سنوات مستفيدين الضمان الإجتماعي بسبب ضعف المخصصات الشهرية التي يصرفها لهم الضمان والتي لا تكفيهم لمدة ساعة من نهار ... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وهذه السيدة إن صدقت بأنها من مستفيدي الضمان الإجتماعي وليست ممثلة من ممثلات الترويج لبعض البرامج لمصلحة جهة ما من أجل كسب إعجاب الرأي العام فهي حالة إستثنائية ولا يمكن لنا بأي حال من ألأحوال أن نعتمد على الإستثناء ونترك القاعدة التي تقول غير ذلك تمامآ .
.M.
دولة الكويت لحد الآن لازالت مصرة على التفرقة والعنصرية هؤلاء بشر مو مخلوقات فضائية خافوا الله فيهم أعطوهم ابسط حقوقهم مساكين لايستطعون يفعلون شيء وحياتهم شبه منشلة والسبب فقط أنهم كانوا أتوا من بلاد العراق والبعض منهم جاء من بلاد ثانية قبل حرب الخليج ومشكلتهم أن الدولة لاتعترف بهم وتعطيهم الجنسية مع انهم بشر يعملون ويكدون ولايفعلون اخطاء واكيد لا مستغرب عندما تحرم الإنسان من أبسط حقوقه فهو سوف يكون غير نافع.
.M.
يكثرر البنات إلي يبيعن شرفهن الآن بأرخص الأثمان مع جراثيم خسيسه همها إشباع رغباتها القذرة كلهم مصيرهم نار جهنم وبئس المصير.
.M.
نار الدنيا ارعبت الإنسان وملئت قلبه برعب ولكن هذه النار تعتبر تافهه عند نار جهنم ألتي وقودها الناس والحجارة.

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