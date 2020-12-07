المؤرخ الطريفي ينسف أوهام العثمانيين ويطالب بإعادة نفائس الحجرة النبوية

الرياض (صدى):
شدد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور طلال الطريفي، على أهمية مطالبة المملكة بمقتنياتها التي سرقت منها على يد القائد العثماني فخري باشا ، وتملأ حالياً متاحف تركيا .
وقال الطريفي خلال برنامج " في الصورة ": " عندما أحس فخري باشا أن هناك حالة هياج تحيط بالحامية التي يقودها بالمدينة المنورة، جمع النفائس الموجودة في الحجرة النبوية، وأخذ الذهب والمصاحف المخطوطة القديمة " مشيرا إلى أن ذلك يعني أنه لص يأخذ كل ما خف وزنه وارتفع ثمنه.
وأضاف: " كذلك أخذ النفائس الموجودة بالمكتبات وأرسلها إلى بلاد الشام في عربات، وعندما وصلت لبلاد الشام نهبت أجزاء منها وتوزعت هناك، وبقيتها وصل إلى أسطنبول وموجود في المتاحف هناك ".
وطالب الطريفي بإعادة هذه المقتنيات، مؤكداً أنها حقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه.