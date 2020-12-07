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بالفيديو..أول تعليق لفيتوريا بعد لقاء الاتفاق: " الوضع معقد "

Time منذ ساعة
Views 1691
بالفيديو..أول تعليق لفيتوريا بعد لقاء الاتفاق: " الوضع معقد "

نواف السالم (صدى):
أكد المدير الفني لنادي النصر، روي فيتوريا، أن التعادل أمام الاتفاق ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين، يعتبر نتيجة " جيدة ".

وقال فيتوريا: " وشكرت اللاعبين على أدائهم القوي لأنهم استطاعوا أن يقاتلوا من أجل تغيير النتيجة بعد أن كانوا متأخرين بهدفين".

وتابع: " الوضع الذي يمر به النصر معقد، ولكن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الثاني كان جيدا، ويمكن أن تكون هذه النتيجة بداية تغيير للنتائج السابقة".

وشن فيتوريا هجومًا على التحكيم، قائلا: " بالنسبة لي هناك أمور فنية حدثت خلال المباراة من الصعب تفسيرها، مع نهاية الشوط الأول مع كل هذه التقنية ".

وأضاف: " قبل احتساب ركلة جزاء للاتفاق بثانيتين كانت هنالك لمسة يد على لاعبه، ولكن لم تتم مراجعة تلك الحالة، على عكس ما حدث في هذا الملعب قبل 15 يوماً، عندما حضرنا وسجلنا، ثم اُلغي الهدف عندما تمت إعادة 10 ثوان قبله للتثبت".

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أحدث التعليقات

.M.
لا ألوم المرأة ابداً
القرشي
ومن هذا الذي كذب عليكم و قال لكم بأن معاش الضمان الاجتماعي ممكن ان يكفي اسرة بسيطة لمدة ساعة من نهار ؟؟؟ والله ليست مبالغة وليست نكتة بل هي الحقيقة المرة التي يعاني منها منذ سنوات مستفيدين الضمان الإجتماعي بسبب ضعف المخصصات الشهرية التي يصرفها لهم الضمان والتي لا تكفيهم لمدة ساعة من نهار ... فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وهذه السيدة إن صدقت بأنها من مستفيدي الضمان الإجتماعي وليست ممثلة من ممثلات الترويج لبعض البرامج لمصلحة جهة ما من أجل كسب إعجاب الرأي العام فهي حالة إستثنائية ولا يمكن لنا بأي حال من ألأحوال أن نعتمد على الإستثناء ونترك القاعدة التي تقول غير ذلك تمامآ .
.M.
دولة الكويت لحد الآن لازالت مصرة على التفرقة والعنصرية هؤلاء بشر مو مخلوقات فضائية خافوا الله فيهم أعطوهم ابسط حقوقهم مساكين لايستطعون يفعلون شيء وحياتهم شبه منشلة والسبب فقط أنهم كانوا أتوا من بلاد العراق والبعض منهم جاء من بلاد ثانية قبل حرب الخليج ومشكلتهم أن الدولة لاتعترف بهم وتعطيهم الجنسية مع انهم بشر يعملون ويكدون ولايفعلون اخطاء واكيد لا مستغرب عندما تحرم الإنسان من أبسط حقوقه فهو سوف يكون غير نافع.
.M.
يكثرر البنات إلي يبيعن شرفهن الآن بأرخص الأثمان مع جراثيم خسيسه همها إشباع رغباتها القذرة كلهم مصيرهم نار جهنم وبئس المصير.
.M.
نار الدنيا ارعبت الإنسان وملئت قلبه برعب ولكن هذه النار تعتبر تافهه عند نار جهنم ألتي وقودها الناس والحجارة.

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