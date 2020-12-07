بالفيديو..أول تعليق لفيتوريا بعد لقاء الاتفاق: " الوضع معقد "

نواف السالم (صدى):
أكد المدير الفني لنادي النصر، روي فيتوريا، أن التعادل أمام الاتفاق ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين، يعتبر نتيجة " جيدة ".
وقال فيتوريا: " وشكرت اللاعبين على أدائهم القوي لأنهم استطاعوا أن يقاتلوا من أجل تغيير النتيجة بعد أن كانوا متأخرين بهدفين".
وتابع: " الوضع الذي يمر به النصر معقد، ولكن أداء اللاعبين خاصة في الشوط الثاني كان جيدا، ويمكن أن تكون هذه النتيجة بداية تغيير للنتائج السابقة".
وشن فيتوريا هجومًا على التحكيم، قائلا: " بالنسبة لي هناك أمور فنية حدثت خلال المباراة من الصعب تفسيرها، مع نهاية الشوط الأول مع كل هذه التقنية ".
وأضاف: " قبل احتساب ركلة جزاء للاتفاق بثانيتين كانت هنالك لمسة يد على لاعبه، ولكن لم تتم مراجعة تلك الحالة، على عكس ما حدث في هذا الملعب قبل 15 يوماً، عندما حضرنا وسجلنا، ثم اُلغي الهدف عندما تمت إعادة 10 ثوان قبله للتثبت".