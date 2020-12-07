البحرين: نلتزم ضبط النفس في التعامل مع العدوان القطري على مياهنا الإقليمية

المنامة (صدى):
صرح وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن العدوان العسكري القطري على المياه الإقليمية هدفه خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي.
وقال الزياني: " إن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون، وإنها تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل " .
وأضاف: " البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات العسكرية القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986، والاعتراض الأخير للزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون " .