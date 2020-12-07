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البحرين: نلتزم ضبط النفس في التعامل مع العدوان القطري على مياهنا الإقليمية

Time منذ 53 دقيقة
Views 1763
البحرين: نلتزم ضبط النفس في التعامل مع العدوان القطري على مياهنا الإقليمية

المنامة (صدى):
صرح وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن العدوان العسكري القطري على المياه الإقليمية هدفه خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي.

وقال الزياني: " إن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون، وإنها تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل " .

وأضاف: " البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات العسكرية القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986، والاعتراض الأخير للزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون " .

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
ذكرنا أن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي ليس لهم دور ولا يهشون ولا ينشون هما صوريا فقط !! من يدير الرياضة السعودية الشخصية الرياضية النصراويه !! أين معاقبة حمدالله لرفضه صعود المنصة والسلام على أمير الرياض نيابة عن الملك ؟ والآن مدرب النصر يعتدي على لاعبي وإداريي الاتفاق أمام الآنظار !!!! والحكم النحيط والفار باعوا المباراة للنصر .. تحت أنظار الجميع ..
التركي
طيب وانت وش دخلك تثير الفتن وتحط في ذمتك نوايا حقد وبطلان خافةربك ترى السالفة كورة شف اسمها لعبة بكرة بتحاسب ولا بتسجن
🚴‍♀️
سبحان من نجى السيارات الي امامه
سحس - فخر العرب
من الملحم للتويجري للجعيلان . ياقلب لاتحزن كل واحد هلالي قام يتفلسف ويتمعلم على خلق الله . نحتاج ثقافه أفضل من هذه الثقافه عشان نتطور بدون البربره إلي مالها داعي
🚴‍♀️
امممحق 😂😂😂😂

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