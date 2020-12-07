بالفيديو.. الخثلان يوضح.. هل يشرع صلاة النافلة جماعة على الراحلة في السفر؟

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم صلاة النافلة جماعة على الراحلة في السفر.
وقال الخثلان: " لاباس في صلاة النافلة جماعة على الراحلة في السفر لكن قائد السيارة لايصلي معهم لأن مطلوب منه التفرغ للقيادة ، وصلاته تسبب ضعف في التركيز وقد تؤدي إلى وقوع حوادث ,أما الركاب فلا بأس أن يصلون في السيارة صلاة نافلة ".
ودعا الخثلان الأشخاص الذين يسافرون لساعات الطويلة ويصيبهم الملل في السفر ، بأن يغتنموا هذا الوقت في الصلاة لأن الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله.