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بالفيديو.. السند حكم من شك في عدم وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء

Time منذ 10 دقائق
Views 1262
بالفيديو.. السند حكم من شك في عدم وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء

عادل الحربي (صدى):
أوضح الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند حكم من شك في عدم وصول الماء إلى بعض أجزاء أعضاء الوضوء.

وقال السند: "إذا علم الشخص وهو يتوضأ أو فور انتهاه من الوضوء عدم وصول الماء إلى بعض الأجزاءفإنه يغسل المتبقي الذي لم يغسله ثم يتابع مابعده,لانه المولاه الترتيب فلايصح الوضوء بطريقة غير مرتبة لو الإنسان غسل يده ثم غسل وجه يكون الوضوء غير صحيح

وأضاف: " في حال تذكر الشخص عند دخول المسجد وعرف أن المنطقة لن يصيبها الماء فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، ولو صلي بهذا الوضوء واكتشف بعد الصلاة أنه جزء عضو لن يصيبه الماء وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة".

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
عبدالرحمن الزيد معروف انه هلالي ومايحكم مباريات الهلال لشجاعه منه مافيه الا خظاء واحد من الحكم وين الكوارث يا متعصب خلك مع الفوده ونت جاي
لا يهمونك انا مجنونك
ذى المواطن ابو ركبة
ابو فهد
هذولا هم ابطال الصياح مطرود اسيا اخذ الكاس من قدام العالمي بالتحكيم وكل الناقدين والحكام اجمعو على. راسهم حبيبهم فوده 🤣 واليوم صياحهم هههههه والله انكم داجين
لا يهمونك انا مجنونك
مدري لجنة الإنضباط تشوف الي الكل يشوفة او نحن نتوهم ومرابط لابس الفنيلة وكمان جاكيت بعد
ابو فهد
الزعيقيه يناهقوووون بس ويدورون اي شماعه ههههه اول مره اشوف مباره تخلص قبل مايصرف الحكم والله مساكين لاتحلمووون مراح يهبط النصررر

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