بالفيديو.. السند حكم من شك في عدم وصول الماء إلى بعض أعضاء الوضوء

عادل الحربي (صدى):
أوضح الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند حكم من شك في عدم وصول الماء إلى بعض أجزاء أعضاء الوضوء.
وقال السند: "إذا علم الشخص وهو يتوضأ أو فور انتهاه من الوضوء عدم وصول الماء إلى بعض الأجزاءفإنه يغسل المتبقي الذي لم يغسله ثم يتابع مابعده,لانه المولاه الترتيب فلايصح الوضوء بطريقة غير مرتبة لو الإنسان غسل يده ثم غسل وجه يكون الوضوء غير صحيح
وأضاف: " في حال تذكر الشخص عند دخول المسجد وعرف أن المنطقة لن يصيبها الماء فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، ولو صلي بهذا الوضوء واكتشف بعد الصلاة أنه جزء عضو لن يصيبه الماء وجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة".