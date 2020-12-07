" الخثلان " يوضح حكم اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أو تأخير الإنجاب " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها أو تأخير الإنجاب.
وقال " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها شرط صحيح ولكن إذا أراد الزوج أن يتزوج فله ذلك ".
وأضاف:" على المرأة أن تستفيد من هذا الشرط بأن تطلب الفسخ مباشرة، ولا يعني هذا الشرط تحريم ما أحله الله وإنما تستفيد المرأة منه بأنه لولا تحقق هذا الشرط أن تطلب الفسخ مباشرة بدون مقابل ".
وأشار إلى أن تأخير الإنجاب يكون بتفاهم المرأة مع زوجها إذا كان ليس منعا للإنجاب وإنما تأخير الإنجاب لمصالح معينة " فلا بأس به " ما دام أنه ليس منعا وإنما مجرد تنظيم ".