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" الخثلان " يوضح حكم اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أو تأخير الإنجاب " فيديو " 

Time منذ 22 دقيقة
Views 1387
" الخثلان " يوضح حكم اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أو تأخير الإنجاب " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها أو تأخير الإنجاب.

وقال " الخثلان " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" اشتراط المرأة  على الرجل ألا يتزوج عليها شرط صحيح ولكن إذا أراد الزوج أن يتزوج فله ذلك ".

وأضاف:" على المرأة أن تستفيد من هذا الشرط بأن تطلب الفسخ مباشرة، ولا يعني هذا الشرط تحريم ما أحله الله وإنما تستفيد المرأة منه بأنه لولا تحقق هذا الشرط أن تطلب الفسخ مباشرة بدون مقابل ".

وأشار إلى أن تأخير الإنجاب يكون بتفاهم المرأة مع زوجها إذا كان ليس منعا للإنجاب وإنما تأخير الإنجاب لمصالح معينة " فلا بأس به " ما دام أنه ليس منعا وإنما مجرد تنظيم ".

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
عبدالرحمن الزيد معروف انه هلالي ومايحكم مباريات الهلال لشجاعه منه مافيه الا خظاء واحد من الحكم وين الكوارث يا متعصب خلك مع الفوده ونت جاي
لا يهمونك انا مجنونك
ذى المواطن ابو ركبة
ابو فهد
هذولا هم ابطال الصياح مطرود اسيا اخذ الكاس من قدام العالمي بالتحكيم وكل الناقدين والحكام اجمعو على. راسهم حبيبهم فوده 🤣 واليوم صياحهم هههههه والله انكم داجين
لا يهمونك انا مجنونك
مدري لجنة الإنضباط تشوف الي الكل يشوفة او نحن نتوهم ومرابط لابس الفنيلة وكمان جاكيت بعد
ابو فهد
الزعيقيه يناهقوووون بس ويدورون اي شماعه ههههه اول مره اشوف مباره تخلص قبل مايصرف الحكم والله مساكين لاتحلمووون مراح يهبط النصررر

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