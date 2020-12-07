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بالفيديو.. أمرابط يكسر البروتوكول ويستبدل قميصه في مباراة النصر والاتفاق

Time منذ 42 دقيقة
Views 1915
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بالفيديو.. أمرابط يكسر البروتوكول ويستبدل قميصه في مباراة النصر والاتفاق

ماجد محمد (صدى):
كسر محترف النصر المغربي نور الدين امرابط أحد البروتوكولات التي أعلنتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في الاتحاد السعودي وقام باستبدال قميصه في نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق.

وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرات لاعب النصر بدون قميصه الذي كان يرتديه خلال المباراة، ودخل أشخاص من الفريق أرض الملعب يحملون قميص آخر للاعب.

 

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في الاتحاد السعودي أصدروا عدة قرارات من أهمها منع تبادل القمصان بين اللاعبين بعد نهاية المباراة.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
عبدالرحمن الزيد معروف انه هلالي ومايحكم مباريات الهلال لشجاعه منه مافيه الا خظاء واحد من الحكم وين الكوارث يا متعصب خلك مع الفوده ونت جاي
لا يهمونك انا مجنونك
ذى المواطن ابو ركبة
ابو فهد
هذولا هم ابطال الصياح مطرود اسيا اخذ الكاس من قدام العالمي بالتحكيم وكل الناقدين والحكام اجمعو على. راسهم حبيبهم فوده 🤣 واليوم صياحهم هههههه والله انكم داجين
لا يهمونك انا مجنونك
مدري لجنة الإنضباط تشوف الي الكل يشوفة او نحن نتوهم ومرابط لابس الفنيلة وكمان جاكيت بعد
ابو فهد
الزعيقيه يناهقوووون بس ويدورون اي شماعه ههههه اول مره اشوف مباره تخلص قبل مايصرف الحكم والله مساكين لاتحلمووون مراح يهبط النصررر

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