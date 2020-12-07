بالفيديو.. أمرابط يكسر البروتوكول ويستبدل قميصه في مباراة النصر والاتفاق

ماجد محمد (صدى):
كسر محترف النصر المغربي نور الدين امرابط أحد البروتوكولات التي أعلنتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في الاتحاد السعودي وقام باستبدال قميصه في نهاية مباراة فريقه مع الاتفاق.
وعقب انتهاء المباراة، التقطت عدسات الكاميرات لاعب النصر بدون قميصه الذي كان يرتديه خلال المباراة، ودخل أشخاص من الفريق أرض الملعب يحملون قميص آخر للاعب.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع غرفة القيادة والتحكم الطبية في الاتحاد السعودي أصدروا عدة قرارات من أهمها منع تبادل القمصان بين اللاعبين بعد نهاية المباراة.