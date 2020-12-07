أخصائي النصر يثير الجدل بتصرف غريب مع أيمن يحيى

ماجد محمد (صدى):
آثار تصرف غريب لأخصائي النصر، جدل واسع، حيث قام باخفاء العلاج الذي يعطيه للاعب أيمن يحيى أثناء تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه مع الاتفاق.
وتعجب الكاتب فهد الروقي على تصرف أخصائي النصر الغريب حيث علق علي الفيديو قائلا: "سؤال لأهل الاختصاص ماهذا الشيء ٠٠لماذا أخصائي العلاج يخفيه ؟
وأظهر مقطع فيديو لحظة خروج ايمن يحيى برفقة أخصائي النصر بعد إصابة اللاعب، حيث قام بإخراج علاج من جيبه ووضعه في يد اللاعب بطريقة مخفية، مما أثار حالة من التعجب بين الجماهير.
يذكر أنه خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الاتفاق والنصر بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.