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بالفيديو.. ‏مدرب الاتفاق:" هناك ظروف في مجريات المباراة لا يمكن التغلب عليها " 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. ‏مدرب الاتفاق:" هناك ظروف في مجريات المباراة لا يمكن التغلب عليها " 

نواف السالم (صدى):
علق مدرب فريق الاتفاق خالد العطوي، على تعادل فريقه مع النصر بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وقال " العطوي " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" هناك ظروف في مجريات المباراة لا يمكن أن نتغلب عليها، وهناك مسؤولين ومقيمون يشاهدون ما حدث  "، مما أثار الجدل بين عشاق الساحرة المستديرة.

 

وأضاف:" ‎نتيجة غير مرضية بالنسبة لنا ولابد أن نتقبل أي شئ يحدث بكرة القدم "، مبينا:"  لم يحدث شيء بيننا بعد نهاية المباراة ونبقى أحبة ".

 

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى ٤ نقاط ووصل إلى المركز الخامس عشر، بينما وصل الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
عبدالرحمن الزيد معروف انه هلالي ومايحكم مباريات الهلال لشجاعه منه مافيه الا خظاء واحد من الحكم وين الكوارث يا متعصب خلك مع الفوده ونت جاي
لا يهمونك انا مجنونك
ذى المواطن ابو ركبة
ابو فهد
هذولا هم ابطال الصياح مطرود اسيا اخذ الكاس من قدام العالمي بالتحكيم وكل الناقدين والحكام اجمعو على. راسهم حبيبهم فوده 🤣 واليوم صياحهم هههههه والله انكم داجين
لا يهمونك انا مجنونك
مدري لجنة الإنضباط تشوف الي الكل يشوفة او نحن نتوهم ومرابط لابس الفنيلة وكمان جاكيت بعد
ابو فهد
الزعيقيه يناهقوووون بس ويدورون اي شماعه ههههه اول مره اشوف مباره تخلص قبل مايصرف الحكم والله مساكين لاتحلمووون مراح يهبط النصررر

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