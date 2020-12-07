بالفيديو.. ‏مدرب الاتفاق:" هناك ظروف في مجريات المباراة لا يمكن التغلب عليها " 

نواف السالم (صدى):
علق مدرب فريق الاتفاق خالد العطوي، على تعادل فريقه مع النصر بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.
وقال " العطوي " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" هناك ظروف في مجريات المباراة لا يمكن أن نتغلب عليها، وهناك مسؤولين ومقيمون يشاهدون ما حدث "، مما أثار الجدل بين عشاق الساحرة المستديرة.
وأضاف:" نتيجة غير مرضية بالنسبة لنا ولابد أن نتقبل أي شئ يحدث بكرة القدم "، مبينا:" لم يحدث شيء بيننا بعد نهاية المباراة ونبقى أحبة ".
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى ٤ نقاط ووصل إلى المركز الخامس عشر، بينما وصل الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.