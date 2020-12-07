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بالفيديو.. لاعب الاتفاق:" هدف حمدالله سُجّل بعد نهاية وقت المباراة " 

Time منذ 7 دقائق
Views 1323
بالفيديو.. لاعب الاتفاق:" هدف حمدالله سُجّل بعد نهاية وقت المباراة " 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الاتفاق ‏عبدالله آل سالم، على التعادل الإيجابي الذي خيم على مواجهة فريقه والنصر بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وقال " آل سالم " خلال تصريحات تلفزيونية تلت المباراة:" هناك أشياء " تغبن "، وهدف النصر الثاني سُجّل بعد نهاية الوقت ".

 

وأضاف " آل سالم ":" كنا نستحق 3 نقاط ولكن هذا حال الكرة "، حيث أثار جدلا واسعا بعد تصريحه المثير حول تسجيل النصر الهدف الثاني الذي سجله اللاعب عبدالرازق حمدالله بعد نهاية المباراة.

 

وبهذا التعادل، رفع النصر رصيده إلى ٤ نقاط ووصل إلى المركز الخامس عشر، بينما وصل الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لدغه العقرب لا تقتل البعير... يمقن حنش
الفاتح
اقول يا ناصر امس وانت تسخر من النصر وانه كثير التضلم من التحكيم واليوم تدعي ذالك,,
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو

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