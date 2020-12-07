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شاهد.. لحظة اشتباك مدرب النصر مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة

Time منذ 24 دقيقة
Views 1932
شاهد.. لحظة اشتباك مدرب النصر مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة

ماجد محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظة اشتباك مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

 

وكانت مواجهة الاتفاق والنصر انتهت بالتعادل الإيجابي للفريقين بهدفين لكل منهما، حيث سجل الهدف الأول لنادي الاتفاق اللاعب فيليب كيس في الدقيقة 45، فيما نجح اللاعب نعيم السليتي في هز شباك النصر بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 51.

 

وأحرز الهدف الأول للنصر اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 89 في الشوط الثاني، فيما نجح اللاعب عبدالرازق حمدالله في هز شباك الاتفاق في الدقيقة 90.

 

وبهذا التعادل، رفع النصر رصيده إلى ٤ نقاط ووصل إلى المركز الخامس عشر، بينما وصل الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لدغه العقرب لا تقتل البعير... يمقن حنش
الفاتح
اقول يا ناصر امس وانت تسخر من النصر وانه كثير التضلم من التحكيم واليوم تدعي ذالك,,
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو

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