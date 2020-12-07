بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الاتفاق والنصر 

نواف السالم (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الاتفاق والنصر بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الهدف الأول لنادي الاتفاق اللاعب فيليب كيس في الدقيقة 45، فيما نجح اللاعب نعيم السليتي في هز شباك النصر بتسجيل الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 51.
وأحرز الهدف الأول للنصر اللاعب سامي النجعي في الدقيقة 89 في الشوط الثاني، فيما نجح اللاعب عبدالرازق حمدالله في هز شباك الاتفاق في الدقيقة 90.
وبهذا التعادل، رفع النصر رصيده إلى ٤ نقاط ووصل إلى المركز الخامس عشر، بينما وصل الاتفاق للمركز الثاني عشر برصيد ٨ نقاط.