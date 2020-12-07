النمر عن فوائد الزنجبيل: يخفض ضغط الدم المرتفع

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، فوائد الزنجبيل في خفض ضغط الدم المرتفع.
وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن ارتباط الزنجبيل بالشتاء؛ بسبب تأثيره النسبي على خفض ضغط الدم المرتفع؛ وتوسيعه الأوعية الدموية، مما يعطي شعورًا بالدفء.
وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد النمر، نصائح مهمة عند استخدام الدفايات في فصل الشتاء.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نصيحة.. لا تجلس طول ليلك جنب الدفاية!! ابتعد على الأقل ٩٠ سم منها وطفيها قبل ما تنام" ٠