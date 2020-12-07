الأعداد السابقة للصحيفة

النمر عن فوائد الزنجبيل: يخفض ضغط الدم المرتفع

Time منذ ساعة
Views 1788
Comment 1
النمر عن فوائد الزنجبيل: يخفض ضغط الدم المرتفع

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، فوائد الزنجبيل في خفض ضغط الدم المرتفع.

 

وقال النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إن ارتباط الزنجبيل بالشتاء؛ بسبب تأثيره النسبي على خفض ضغط الدم المرتفع؛ وتوسيعه الأوعية الدموية، مما يعطي شعورًا بالدفء.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد النمر، نصائح مهمة عند استخدام الدفايات في فصل الشتاء.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نصيحة.. لا تجلس طول ليلك جنب الدفاية!! ابتعد على الأقل ٩٠ سم منها وطفيها قبل ما تنام" ٠

Time واتساب

أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لدغه العقرب لا تقتل البعير... يمقن حنش
الفاتح
اقول يا ناصر امس وانت تسخر من النصر وانه كثير التضلم من التحكيم واليوم تدعي ذالك,,
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو

أخر الأخبار

بالفيديو.. لاعب الاتفاق:" هدف حمدالله سُجّل بعد نهاية وقت المباراة " 
بالفيديو.. لاعب الاتفاق:" هدف حمدالله سُجّل بعد نهاية وقت المباراة " 
Time منذ 7 دقائق Views 1315
شاهد.. لحظة اشتباك مدرب النصر مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة
شاهد.. لحظة اشتباك مدرب النصر مع لاعبي وإداريي الاتفاق بعد نهاية المباراة
Time منذ 24 دقيقة Views 1923
القبض على شخص ادعى العلاج بالكي في الرياض 
القبض على شخص ادعى العلاج بالكي في الرياض 
Time منذ 32 دقيقة Views 1539
كل هذا خوف من فحص الكورونا
كل هذا خوف من فحص الكورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 435
مواطن يوثق وفاة ناقة بسبب لدغة عقرب
مواطن يوثق وفاة ناقة بسبب لدغة عقرب
Time منذ 35 دقيقة Views 599
من الماضي .. هدف قاتل لمحمد نور
من الماضي .. هدف قاتل لمحمد نور
Time منذ 35 دقيقة Views 342
بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الاتفاق والنصر 
بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مباراة الاتفاق والنصر 
Time منذ 43 دقيقة Views 1324
التعليم تكشف عن آلية الاختبارات النهائية: ستكون حضورياً لطلاب قنوات عين
التعليم تكشف عن آلية الاختبارات النهائية: ستكون حضورياً لطلاب قنوات عين
Time منذ 51 دقيقة Views 2248
النمر عن فوائد الزنجبيل: يخفض ضغط الدم المرتفع
النمر عن فوائد الزنجبيل: يخفض ضغط الدم المرتفع
Time منذ ساعة Views 1788
حقيقة وجود حد أدنى و أعلى لتسجيل المساكن أو العمالة
حقيقة وجود حد أدنى و أعلى لتسجيل المساكن أو العمالة
Time منذ ساعة Views 1687