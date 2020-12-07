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التعليم تكشف عن آلية الاختبارات النهائية: ستكون حضورياً لطلاب قنوات عين

Time منذ 51 دقيقة
Views 2248
التعليم تكشف عن آلية الاختبارات النهائية: ستكون حضورياً لطلاب قنوات عين

الرياض (صدى):
قال وزارة التعليم أن الاختبارات النهائية للطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر قنوات عين الفضائية أو عين يوتيوب أو لا يملكون جوالا وإنترنت ستكون حضوريا ، مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامتهم.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات الشفوية والعملية للمواد الدراسية من مواد التعليم العام ستنطلق اعتبارا من الأسبوع الـ16 (الأسبوع القادم)، وذلك عن طريق منصة مدرستي.

وأشارت التعليم إلى أن الأسبوع القادم سيكون مخصصا لأداء الاختبارات الشفوية والعملية ومواد التقويم المستمر واستلام الأعمال والتكليفات التي يقدمها الطلاب.

وأكدت على أن المدارس قد أعدت خطة للمراجعة في هذا الأسبوع بناء على نتائج الفاقد التعليمي، مضيفة أن زمن الدراسة في أيام الاختبارات سيكون ٣ ساعات فقط، تتضمن وقت أداء الاختبار، على أن يخصص المتبقى من الوقت للمراجعة، مشيرة إلى أن وقت أداء الاختبار سيكون رهنا بعدد الفقرات وتوزيع الدرجات، إذ تخصص ٢٠ دقيقه لأداء الاختبار ذو العشر فقرات ودرجات، فيما تخصص ٣٠ دقيقه للاختبار ذوالخمسة عشر فقرة ودرجة، وتخصص ٤٠ دقيقه للاختبار ذي العشرين فقرة و درجة، على أن لا تتجاوز المواد التي تختبر في اليوم الواحد مادتين فقط.

ودعت الوزارة المعلمين والمعلمات أن يخصصوا الدقائق الخمس الأولى قبل أداء الاختبار لتهيئة الطلاب وتعريفهم بآلية الاختبار وطريقته.

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أحدث التعليقات

🚴‍♀️
لدغه العقرب لا تقتل البعير... يمقن حنش
الفاتح
اقول يا ناصر امس وانت تسخر من النصر وانه كثير التضلم من التحكيم واليوم تدعي ذالك,,
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو
حزين
دعوات العاطلين والفقراء والمساكين عليكم ٣٠٠ ريال طفسه اخ تفووووو

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